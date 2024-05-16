CPI出爐前 美債殖利率微降

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美國經濟指標影響經濟發展及美債殖利率走勢

美國14日公布4月生產者物價指數（PPI），高於預期，年增率從3月的1.8％升到2.2％，外銀分析，15日公布4月消費者物價指數（CPI），亦是重要指標，將判斷經濟為軟著陸或是停滯性通膨，並進一步影響美國聯準會的貨幣政策及美國公債殖利率的漲跌。

目前推測就業市場和住房通膨在下半年降溫後，應有助於美國10年期公債於12個月內小幅下降至4.25％。

星展集團表示，美國2年期和10年期公債殖利率分別低於4.855％和4.5％，最近美國10年期和30年期公債拍賣的需求相對穩健，顯示存續期間恐懼已消退，若整體CPI和核心CPI符合市場預期，顯示經濟將軟著陸，但若仍超出預期，有可能會被認為是停滯性通膨，市場會著重價格壓力是否仍集中在少數特定領域。

渣打銀行指出，根據紐約聯邦儲蓄銀行的調查顯示，近期與長期通膨預期都呈現上升趨勢，4月的一年通膨預期從原先的3％增長到3.3％、5年預期也從2.6％增長到2.8％，加上密西根大學公布的通膨預期，增加聯準會維持利率偏高的壓力，關鍵不確定性在於住房通膨仍處於高位且具黏性。預期隨著官方資料的滯後和市場租金的下降，住房通膨將於下半年降溫，就業市場降溫應該也有助於緩解未來幾季的薪資通膨。

儘管聯準會密切關注通膨，但可能對就業市場放緩同樣敏感，以目前來說，維持每月創造約17.5萬個就業崗位應該可以讓失業率保持穩定，但如果申請失業救濟人數進一步上升，可能會推高失業率至聯準會的4％長期目標之上，進而觸發經濟衰退的指標，因此聯準會應該會在第三季開始降息以支持經濟增長。

法國巴黎銀行財富管理認為，目前由兩個原因可看出美國公債殖利率將於未來數個月小幅上升，首先，市場對降息的預期減弱，其次是有鑑於預期通膨波動性加大，以及市場對於美國赤字的擔憂，期限溢價應該會上升；但當聯準會實際降息時，12個月內美國10年期公債殖利率的新目標預期為4.25％小幅下滑。