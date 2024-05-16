金價上看2,400美元 美CPI是關鍵

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國際金價14日在美國經濟數據呈現溫和，且聯準會官員發言偏向鴿派，致美元走弱、提振金價收在每盎司2,357.97美元，下一步金價是否重返2,400美元，公股銀認為，美國最新公布的CPI（消費者物價指數）數據會是關鍵。

臺銀報告指出，上周以色列進攻加薩南部拉法，導致停火協議告終，中東局勢再次緊張，避險資金湧入金市，同時最新初領失業金人數顯示美國就業市場降溫，以及部份國家央行正在降息或有降息傾向，市場對美國聯準會降息預期升溫，但聯準會官員表達鷹派意見，金價自2,375美元上方壓回，全周呈震盪後盤堅走勢。

本周初金價一度出現較大跌幅，但14日傳出美國情報官員透露以色列於加薩南部兵力已結集完畢，隨時恐攻入拉法，重燃市場避險情緒，提振金價；加上美國公布4月生產者物價指數（PPI）與核心PPI，通膨數據呈現溫和，且隨後聯準會主席包威爾重申可能需在更長時間內維持高利率，但不認為下一步是升息，市場解讀立場偏鴿派，壓抑美元走弱，也提振金價，最後報價2,357.97美元。

一銀分析，14日金價反彈，市場關注15日公布CPI數據，但若數據顯示美國通膨未有明顯降溫，恐將推遲市場對聯準會預期的降息時程，金價恐有下跌風險。

臺銀表示，上周金價受中東緊張局勢再起，及美國初領失業金人數不如預期導致市場對美國降息預期升溫等影響，激勵金價強勢反彈將近60美元，結束連續兩周跌勢。在技術面，金價重新獲得上漲動能，加上美國就業數據正在降溫，中東地緣政治風險亦未緩解，金價有機會上行挑戰2,400美元。

根據國際統計，第一季全球第二大經濟體中國大陸黃金市場需求大幅攀升，較去年同期增長68％至110.5公噸。

另外，世界黃金協會最新報告也指出，全球央行3月持續購金，黃金儲備淨增加16公噸，提供金價有力支撐。