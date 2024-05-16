新興風險衝擊企業 國泰產險籲強化供應鏈永續管理

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全球供應鏈近年遭受地緣政治、氣候變遷、天災風險等事件衝擊，「供應鏈永續管理」已成為企業最常討論的營運風險議題之一，國泰產險呼籲企業，應及早審視自身供應鏈的弱點與風險，運用損害防阻，強化供應鏈永續管理和韌性。

國泰產險日前舉辦「企業供應鏈永續管理研討會」，邀請國立臺灣海洋大學教授桑國忠分享「由地緣政治反思企業營運供應鏈斷鏈之風險」介紹全球不穩定地緣政治對國際供應鏈的影響，及如何建構具有回復力供應鏈，提升企業「供應鏈永續管理」風險應變力。該研討會中，國泰產險副總翁翠柳以0403花蓮大地震為例，她表示，全球都密切關注這場巨震對台灣科技業的影響，顯見其在全球供應鏈中的關鍵地位與不可取代性。

近年已發生相關案例，因國際航運遭受以巴與俄烏戰爭影響、氣候變遷導致巴拿馬運河乾旱減量通行等多重打擊，依據國際貨幣基金組織IMF Portwatch衛星船舶數據統計，目前蘇伊士運河商船吞吐量，相較年平均7天運量暴減近60％，增加運費、保險費等成本及延長約兩周航程，影響企業原物料接收與產品出貨運送時間，可能造成短暫營運中斷情況。

翁翠柳指出，國泰產險自2005年開始舉辦第一場研討會，至今已累計43場次，參加企業超過2,500家、約4,500人次，提醒企業們當年度應注意的營運風險。今年則是希望以實際案例與專家深度分析，提升企業對供應鏈風險管理的認知，並透過國泰產險以多元跨域人才組成業界最專業的損防團隊，運用核心職能「保險保障、損害防阻」，協助與會企業規劃有效的供應鏈風險管理與應對策略，持續提供企業主最完整的服務與保障。