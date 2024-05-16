三利多美元續強 弱化日圓走升潛力

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目前市場預期聯準會將於今年第三季降息，外銀預期，由於聯準會官員發表鷹派言論，加上相較於歐洲6月降息且降息幅度較大，短期內美元可能持續偏強，除非接下來首次申領失業補助人口數上升到去年中以來的高點才可能壓抑美元，而日圓兌美元則受到美元強勢影響，其走強的潛力進一步弱化。

渣打銀行指出，聯準會副主委傑佛遜表示，在通膨明顯降至2％目標前，將政策利率保持在緊縮範圍內是適當的，且補充說明健康的就業市場讓聯準會能夠抑制需求，直到通膨降溫，這番言論證實了美元可能偏強；有鑑於美元強勢，且日本央行對收緊政策的耐性，短期內美元兌日圓仍會進一步上升。

星展集團認為，過去許多美國經濟數據優於預期，但近期已經轉為不如預期，4月非農就業人數低於20萬，尚未立刻導致市場緊張，接下來要觀察16日美國公布的首次申領失業補助人數，若數據再次上升至去年8～9月以來的高點，美元可能會稍受壓抑。

法國巴黎銀行財富管理認為，歐洲央行應該會在6月降息，降息幅度75個基本點，但聯準會今年可能僅降息一次，即在9月降息，新的預期政策利率差異證明未來12個月美元貶值可能性較低，日本雖然在3月結束負利率，應該會增加日圓吸引力，但從聯準會未來一年降息幅度較小事實來看，同時也降低日圓走強的潛力。

滙豐銀行財富管理提到，在利率決定的短期影響過後，美元的整體走向更有可能是由風險偏好和相對利率決定。若風險偏好回升，美元可能下跌。美元兌日圓的影響因素主要是利差和外匯干預，預計接近今年底日圓可能會溫和上升。