2024下半年投資方針 富達：配置優質股債及趨勢主題

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2024年市況依然複雜，宏觀經濟及市場週期愈來愈短且變化越快，總經趨勢、貨幣政策與區域政治風險等持續充滿不確定性，面對世事變動的挑戰，建議投資人採取新的投資視野，慎選並適當配置優質股票、債券及趨勢主題，打造收益金三角。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾從整體經濟進行分析，根據最新富達國際情境預測框架指出，目前市場處於相互關聯和依存狀態，評估軟著陸仍為基本情境，惟機率降為40％；不著陸機率居次，且提升至30％。而金融市場環境趨於寬鬆，可能會使央行將通膨率恢復到目標水準的任務變得更加複雜。

劉培乾認為，目前總體經濟週期依然強勁，但短期震盪風險浮現，建議投資人宜慎選優質股債。股票投資較看好美國和日本，鑑於美國經濟成長依然強勁，明顯優於其他主要經濟體；日本則因其評價仍具吸引力、企業獲利穩健，且旨在改善公司治理的政策令人鼓舞。對信用債維持中性，對於政府債券相對看好歐洲公債，鑑於歐洲經濟成長和通膨現況將使歐洲央行轉向更鴿派的立場。

富達國際全球多重資產投資管理主管Matthew Quaife就策略資產配置觀點進行剖析，他表示，全球經濟週期加速且成長仍具韌性。股票市場自年初持續走升，直到4月投資人開始消化強勁的通膨數據、地緣政治風險上升、以及技術面已觸及一些關鍵的轉折點。然而，基本情境仍然穩固，經濟週期持續改善甚至回歸景氣循環中期。

Matthew Quaife表示，必須留意的是股市和債市呈正相關的情境，增加投資組合風險，同時地緣政治風險衝突擴大導致對於貿易的影響，美國選舉亦可能導致財政和關稅議程更嚴格的審查，都是增加市場波動的因素。

此外，趨勢主題是另一個值得留意的收益契機，其中永續發展和氣候轉型越來越受重視，能推動氣候轉型、專注能源和電力供應者，以及為製造業和自然界不永續的生產和消費方式提供解決方案者，具備長期成長潛力，顛覆性科技則為另一大值得關注的趨勢主題，包括因創新基礎設施或改變現有流程、提高效率或提供新經濟機會的受益者，以及數位化應用、互聯互通增強而受益者，蘊含龐大商機。