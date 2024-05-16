信保基金 辦中小頭家轉型論壇

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台灣企業高達98％以上是中小企業，企業主在創新轉型時遭遇最大困難就是找尋資金。5月15日由中小信保基金主辦「無形資產創價新時代 中小頭家轉型金鑰」論壇，特別邀請專家探討「新創業者和中小頭家如何創造與放大無形資產的價值」，並邀請企業一同分享見解與經驗。

信保基金董事長魏明谷表示，「銀行是企業的金山，信保是企業的靠山」，信保基金今年3月成立直接保證專責單位，5月推出「新創企業暨無形資產融資信用保證」措施，透過論壇的舉辦，與新創企業進行深度交流，讓信保基金更具體展現相挺企業創新的決心。

近年來，如何運用無形資產進行融資，將創新技術或服務轉化為財務優勢的探討，日益積極。在這一潮流中，台灣企業以其積極的態度和創新的模式，展現出令人注目的成就。未來透過串聯無形資產評價、融資擔保和金融機構所組的「鐵三角」進行融資保證，讓無形資產融資成為推動企業持續創新發展的重要助力。

會中邀請工技院副總暨法務長兼技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜，分享工研院積極推動無形資產貨幣化觀念，成功鏈結科技與資本市場，發揮出帶動台灣創新能量的功效。此外，創未來科技財務長張靖宜分享如何運用航太科技、無人機防禦系統等技術研發專利取得融資；倍力資訊董事長許金隆也分享透過開發企業碳管理解決方案的技術獲得融資。

今年正值信保基金50周年之際，該論壇也邀請信保基金總經理吳莉芬和金融機構代表凱基銀行資協陳元傑一同參與，探討中小企業掌握創新與轉型金鑰的秘訣，暢通資金融通管道。

此次論壇提供與會者一個寶貴的交流平台，透過各界專家分享以及交流，共同促進企業的發展和創新，成為締造台灣「百業開闊 企壯山河」的未來助力。（財團法人中小企業信用保證基金廣告）