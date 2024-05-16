精緻農業論壇5/17直播 專家獻策

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工商時報、八藝文創諮詢有限公司、萬方國際藝術有限公司、台茂寬騰生技（股）公司共同舉辦之「2024精緻農業論壇」2024年5月17日（五）13:30～17:30於旺旺中時媒體集團總部（台北市萬華區艋舺大道303號）二樓會議廳以直播方式舉行，活動完全免費。若需活動當天「免費簡訊貼心提醒」請由此填寫https://register.ctee.com.tw/Events/20240517-Agriculture。

台灣在資訊科技領域具有全球性的領先地位，近年來，智慧農業成為眾多企業投入的新興領域。新農業更是循環經濟體系中生物循環及工業循環的重要核心，也是聯合國永續發展17項目標所追求的宗旨，對政府推動與落實「2050淨零碳排」的願景可發揮關鍵的力量。

本報邀專家代表蒞臨提供專業建議，第一階段由國立中興大學名譽教授鄭政峯分享「減碳排，增碳匯的農業永續管理」及萬方國際藝術藝術指導巫永堅分享「植的值得」分別進行專題演講。

第二階段綜合座談針對「2050淨零碳排」的願景，我國永續農業之發展策略」為討論主軸，議題一：因應氣候變遷趨勢，如何運用物聯網科技（IOT）協助農業進行精準生產管理（或減少人力負擔），以提升農作物收成率（或品質），同時有效因應自然災害以降低損失？議題二：我國智慧農業發展所面臨的困難以及政策建議。

議題三：臺灣每年約產生 460萬～520萬公噸農業廢棄物，其中農產廢棄物占46％、畜產廢棄物占49％為大宗。如何有效利用農業剩餘資材，開發點廢成金加值技術？議題四：為達成「2050淨零碳排」的願景，我國農業廢棄物加值開發、循環再利用所面臨的問題以及發展策略。由台經社社長孫智麗博士主持座談，邀請農業部農試所農業化學組組長劉滄棽、萬方國際藝術藝術指導巫永堅、台茂寬騰生技董事長林冬霧、國立中興大學名譽教授鄭政峯、敏實科大·人工智慧專業大學榮譽副校長林文燦等專家共同討論。