WACA李辰德 讓稻盛哲學更有趣

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通往哲學的大門，非得像釋迦牟尼佛般苦修？有日本經營之神之稱的稻盛和夫，其體悟力行並自成一家的哲學思想，在台灣開店平台深耕17年的WACA品牌，其「哇寶國際資訊」創辦人李辰德在喜於跳脫框架的「大眾化」、「去教條化」下，讓稻盛經營哲學變得親民有趣，令人不覺枯燥。

將稻盛和夫哲學「利他」、「以人心為本」的敬天愛人精神，融合網路求快、求變的產業特質，發展出哇寶國際資訊獨有一套「哇哲學」企業文化。創辦人李辰德表示，在推動落實上花費不少心思，尤其要如何讓自我個人意識強烈的新興Z世代接受，甚而內化成自己的行為，非常挑戰。

首先「大眾化」，別說教、別訓斥，用詼諧逗趣的方式，將同仁帶往稻盛哲學的道路，李辰德形容執行過程是將自己拆解，一邊是稻盛，一邊是新興Z世代，而要如何讓兩個迥異、本質截然不同的世代永續「交融」？想到的是拿大家生活經歷，以及熟悉人事物為「媒介」，來講述稻盛「深硬」的哲學，李辰德認為這是可以讓不愛看書的現代人輕鬆進入稻盛哲學門檻的方法。

他透過一位要幫病人割盲腸的醫生舉例，讓同事們很快地通透明白稻盛的「利他」哲理。他說，正當醫生下刀時發現病人身上還有一顆腫瘤，這時要切盲腸還是割腫瘤？若依個人「本能」判斷，就會做出衝動、利己的行為，反之若以純粹的心替他人著想、做出對別人更有幫助的事情，便能實踐做到「利他」。

因此從2017年讀書會上路到2022年哲學手冊發行，李辰德一直採「以終為始」做法，包括公司的營運模式。他指WACA電商開店平台設計，便是引入稻盛和夫的利他思維，透過極簡購物流程，將實體店面不需會員、付款後即帶走商品的作法，導入OMO全通路開店平台模式，期待創造一個友善的消費循環，讓網路購物回歸到應有的愉悅體驗。

此外，稻盛和夫《六項精進》提到「不要有感性的煩惱」，這一理念也運用在WACA模式。哇寶發現電商平台常有免運門檻、滿額滿件優惠、限時促銷、登記回饋…等，這些都無形中增加了網路購物的心理負擔，WACA致力於消除這些不必要的煩惱，希望讓消費者和品牌商家的開店平台經營再次成為一件純粹且快樂的事。