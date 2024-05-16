東京創新天才發明展 生合生物奪金

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被譽為全球最具指標性的發明展「2024日本東京創新天才發明展」，日前在日本東京的Tokyo International Forum隆重舉行，計吸引來自美國、加拿大、泰國、韓國、中國、台灣和日本等十多個國家及上百件作品競逐殊榮，生合生物憑藉其促進老年人肌肉質量與耐力的益生菌產品「植物乳桿菌TWK10R」參展，獲得大會金牌獎肯定。

生合生物長期以來持續投入研發，專注於益生菌研究、開發及製造，並提供益生菌粉CDMO、益生菌產品的OEM、ODM等商業模式。另外，生合生物也為全球客戶提供從設計到製造的一站式服務，替全球客戶打造高效能產品，廣受全球合作夥伴信賴。

總經理楊川賢表示，生合獨創的獨家SYNTEKR thorough技術，從菌株篩選、發酵量化生產、包覆凍乾技術以及品質管控等環節，都進行最優化的調整，同時針對菌株的功能性進行強化，創造出TWK10R最佳的商業化應用價值。TWK10R臨床試驗結果，透過肌腸軸的運作原理，改善人體的肌肉質量、肌耐力，提升老年族群的握力、行動力、動態平衡，減少肌少症和身體衰弱的風險，進一步改善老年族群的生活品質。

事實上，老化人口規模在全球不斷擴大，尤其是在已開發國家，肌少症成為愈來愈多老年人的健康隱憂，根據世界衛生組織的數據，預計到2050年全球65歲及以上的人口將從現有的7億增加到20億，而生合生物的TWK10R正好滿足了這一迅速增長的市場需求，不僅在國際舞台上獲得認可，更提供了一個科學基礎的解決方案，以應對全球老年人口面臨的重大健康挑戰。