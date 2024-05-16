脊米AI 3D智能襪 擁多國發明專利

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2024臺灣輔具暨長期照護大展於16日在南港展覽館盛大展出，脊米AI智能襪今年堪稱展場一大亮點（脊米攤位：K505），該公司為生物力學與新科技於衣著的新創品牌，擁有各國多項的20年發明專利，其AI智能襪兼具機能彈性與柔軟舒適，是最貼近生活的革命性發明，掌握你我健康人生的每一步。

現在人姿勢不良，造成身體各項的痠痛產生，擁有醫療背景研發的脊米董事長許文華表示：「從源頭阻止、預防痠痛發生，那就不需要後續的治療了」，脊米運用人體生物力學、肌動學、解剖學原理，及脊米專業獨特之3D機能彈性螺旋拉提扭轉力，研發的AI 3D智能襪，透過顛覆性的專利技術，包覆拉提足弓、是少數能塑造黃金足型的科技襪，經歐美、日、台、中等多國20年發明專利認證，是健身族不可或缺的必需品，更是革命性的重塑足部工程技術。

現今土地主要為硬質路面，與古早時期的柔軟土壤地相差甚遠，致使現代人的足弓在發育，學步期足部就會往內側壓迫，足弓無法正確成型，導致大多數人產生功能性扁平足，而AI智能襪具備獨特3D螺旋織帶，能持續產生符合生物力學拉提力，不管是考驗肌耐力的全馬半馬，或是挑戰爆發力的彈跳衝刺，脊米都能完美撐住身體，發揮最佳的運動表現。