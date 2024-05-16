選拔全球級大賽CoEx代表 台灣可可豆競賽 開跑

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屏東縣政府積極迎接國際可可豆競賽的挑戰，特舉辦「台灣可可豆風味鑑賞競賽」，由台灣可可與巧克力產業協會負責執行。

本次活動特別邀請日本巧克力大師土屋公二於5月15日至16日來台，為賽前進行特別講座，分享其獨到見解，另規劃兩場賽事說明會，首場將於5月18日在屏東可可巧克力園區舉辦，歡迎業者踴躍參與。

卓越可可豆競賽（CoEx，Cacao of Excellence Awards）是全球最具聲望的可可競賽，旨在肯定可可種植者的辛勤工作，並展現世界各地可可的優質和口味多樣性，此競賽匯聚了頂尖的感官評估專家和巧克力行業代表，以表彰一流的種植者。

每兩年舉辦一次，吸引超過50個國家參與，各國參賽名額嚴格規範，台灣區於2023年共有五家業者參賽，屏東業者更憑藉優異表現獲得金銀獎。根據賽事規定，2025年預計增至六位參賽名額，進一步提升台灣可可豆在國際間的知名度。

此次競賽不僅是選拔代表參加2025年卓越可可豆競賽，還將舉辦四場可可職能系列課程，透過專業講師和產業品牌業者的面對面交流，參與者將深入了解國際賽制，實際操作並進行討論，共同探索可可風味的無限可能。

詳細課程及競賽資訊將按期公布於屏東縣政府客家事務處的臉書和官網，或可致電台灣可可與巧克力產業協會張翠蘭理事長：0985-580-464。