12檔三率三升 資金青睞

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外資買超三率三升基本面昂揚股

上市櫃企業第一季財報公告截止，基本面強勁個股大舉吸引國際資金進駐，尤其毛利率、營業利益率、稅後純益率「三率三升」股，更是國際機構法人青睞焦點，包括：陽明（2609）、華航（2610）、廣達（2382）在內的12檔個股，為基本面出頭天代表。

篩選第一季毛利率、營業利益率、稅後純益率較2023年第四季與去年同期高，且外資過去五個交易日買超逾8,000張個股，計有：陽明、華航、萬海、仁寶、誠美材、廣達、燿華、新興、三商壽、遠東銀、京城銀、藍天。

航運族群近期話題滿滿，因紅海危機未除，運價連續性上漲，三雄股價也極為剽悍。法人指出，據調研機構Alphaliner預測，整體海運市場2024年供給成長率為9.7％、需求成長3.0％，2025年供給成長率為5.2％，需求成長為2.5％，顯示長期市況仍因各大航商於此前航運盛況期間，下訂過多新船訂單而呈現供過於求之情形。然短中期而言，以巴衝突、胡賽組織攻擊商船之情形仍無結束跡象，中信投顧預期，紅海安全議題影響或將延續至下半年，陽明短中期營運將因此受惠。

華航第一季合併營收年增14％，其中客運營收成長35％，主要來自客運收益公里數（RPK）大幅成長5成。凱基投顧指出，華航2023年的RPK僅回到疫情前的80％～85％；2024年在積極增加航班下，原本預估上半年RPK回到疫情前的92％～95％，但單是第一季的RPK就已回到疫情前的106％，目前預期本季的RPK也可回到疫情前水準。

電子股方面，隨AI題材復活，代工大廠廣達近期股價表現亮眼，外資開啟波段性買超，過去五個交易日共計買超3.2萬張。科技巨擘Meta最新上調2024年資本支出展望，摩根大通證券指出，這預示加速投資AI與傳統伺服器開支健康，有利包含廣達在內的AI伺服器廠商。

燿華低軌衛星、消費電子、車用板三大營運方面皆有正面發展。低軌衛星部分，法人預估，燿華2024年衛星板營收比重將由2023年的10％，提升至18.1％。