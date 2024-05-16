13檔績優生 季季高升

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13檔獲利連四季以上成長股

台股上市櫃企業今年首張成績單出爐，隨首季財報公布，在全球景氣復甦、終端需求回溫下，獲利連續多季「步步高升股」也不在少數，材料-KY（4763）、台中銀（2812）、辛耘（3583）等13檔「績優生」單季獲利連續四季以上呈現成長態勢，業績成長性十足，吸引法人本月來搶布局，基本面、籌碼面同步加持下前景可期。

上市櫃第一季財報15日全數出爐，統計單季稅後純益連續超過五季「季季增」，且三大法人5月以來偏多操作之個股，共有材料-KY、台中銀、辛耘、世紀鋼、劍麟、裕民、威剛、十銓、信驊、同亨、台燿、易發、美達科技13檔，法人期間買超張數介於95～1.48萬張不等；其中電子股以半導體、記憶體等為大宗，非電則是傳產、金融齊入榜，搭上復甦列車。

醋酸纖維化工廠材料-KY去年獲利表現亮眼，今年業績也持續增溫，繼2023年第二季單季獲利突破10億元後，今年首季獲利再衝破20億元大關、達21.03億元，季增8.63％、年增302.87％，每股稅後純益（EPS）24.48元，同步改寫歷史新高，單季獲利連七季成長，今年整體訂單能見度佳，今年度訂單已陸續談妥，且平均銷售單價優於去年，看好2024年業績成長動能延續。

而金融股也是2024年獲利谷底回升的代表族群，台中銀去年大賺68.21億元創新高，今年首季稅後純益又衝上20.9億元，再度改寫單季歷史高，單季獲利連五季成長；專家看好，金融股為今年520行情護盤主旋律，上市櫃金融股2023年全年獲利4,406億元，預估今年則可望上看4,720億元，有望創下歷史次高，金融股挾獲利成長、高殖利率雙題材，扮演520行情中的吸金穩盤指標。

此外，電子股中記憶體族群2024年復甦態勢明確，法人看好，記憶體業在經歷約一年的庫存去化後減產效應已浮現，預期記憶體回升態勢可望一路延續至2025年上半年，DRAM及NAND flash記憶體價格全年可望維持上漲態勢。威剛、十銓單季獲利連四季步步高，法人押寶買盤也現蹤，本月來搶布局1.48萬張及5,112張。