首季稅後純益前十 長榮陽明入榜

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台股今年第一季稅後純益前十大分別是台積電、聯發科、鴻海、長榮、廣達、聯電、中華電、陽明、潤泰新、玉山金等。

長榮、廣達、陽明、潤泰新及玉山金今年第一季稅後純益竄升到前十大，台積電、聯發科、鴻海、聯電、中華電則為熟面孔。

長榮、陽明受惠於去年12月起紅海危機升溫，第一季運價飆漲，推升第一季稅後純益大躍進，分別達173.8億元及93.79億元，居第四大及第八大，陽明還繳出比去年第四季轉虧為盈的好成績，驚豔投資人，股價近期飆漲不少。

由於紅海危機暫時還未解除，繞行好望角抵銷原本過多運力及成功控制艙位，5月運價在大陸五一長假後，突然間飆漲，淡季不淡，搭配北美航線更換新合約價，比去年增長不少，預料第二季營收及獲利將優於第一季。

廣達為AI伺服器組裝大廠，挾著客戶訂單大增，推升第一季稅後純益達120.67億元，年增超過八成，居台股獲利第五大，去年同期排名第13名。

獲利第十大的玉山金第一季稅後純益62.50億元，創單季歷史新高，年增3.4％，EPS為0.40元，來自於銀行淨手續費收入、信用卡簽帳金額、證券、創投、海外分、子行獲利等貢獻。

以第一季EPS獲利排序分別是大立光、緯穎、材料-KY、聯發科、嘉澤、世芯-KY、川湖、鈊象、祥碩、群聯等。

其中五檔單季EPS創下歷史新高，分別是緯穎單季EPS為26.92元、材料EPS為24.48元、嘉澤EPS為18.57元、世芯EPS為15.83元、鈊象EPS為14.45元等。

世芯-KY本周的重磅消息為客戶亞馬遜（Amazon）參與認購私募普通股22萬4,537股，私募參考價格為2,978元，實際認購價每股2,382元，為參考價格的80％，總投入金額約新台幣5.35億元，其中亞馬遜創辦人貝佐斯對亞馬遜持股11.43％，而亞馬遜又投資世芯-KY私募案，讓貝佐斯等於間接投資世芯。