16檔首季獲利創高 法人敲

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全體上市櫃公司第一季財報15日需全數公布，今年首季總共有69家公司的稅後純益創歷史新高，隨著台股持續奔高而後市看好，法人表示，台股高位階下，可篩選獲利創高、法人近五日同步搶買的個股，計有彰銀（2801）、漢翔（2634）、藥華藥（6446）、緯穎（6669）等16檔吸引市場目光。

據統計，盤面上有彰銀、玉山金、漢翔、藥華藥、官田鋼、永道-KY、三芳、堤維西、世紀鋼、嘉威、龍德造船、豐藝、群翊、鼎基、研揚、緯穎等16檔個股，今年第一季的稅後純益刷新歷史過往水平，其中鼎基成長282％最多，堤維西、三芳獲利也成長150％～200％之間，相當驚人；而藥華藥、官田鋼、世紀鋼等三檔轉虧為盈、營運出現轉機，使法人近5日搶買這些個股，買超力道介於700～1.4萬張不等。

彰銀公布今年第一季累計稅後純益 38.31億元、每股稅後純益（EPS）0.35元，刷新過去獲利高點。彰銀去年獲利也創歷史新高、EPS 1.2元，今年擬配發股利0.87元，含現金股利0.55元、股票股利0.32元，現金殖利率約3％。法人預估，在央行升息半碼與放款組合優化下，彰銀今年淨利差應求持穩，淨利息收入將有高個位數成長、手續費淨收益則將雙位數年增。

受惠520新總統就職行情，以及中東、俄烏緊張局勢，漢翔今年第一季累計營收105.76億元、年增率6.39％，突破百億大關：稅後純益8.04億元，EPS 0.85元，由於產品組合優化帶動，使漢翔首季毛利率走揚來到10％。法人看漢翔今年每季營收都維持百億左右水準，且營收高峰將落在第四季，公司今年民用業務成長、高教機也將持續維持在交機高峰，維修業務也開始進帳。

藥華藥則屬於營運轉機股，今年第一季以EPS 1元，交出本業首次轉盈的佳績，旗下罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg），也將授權某國外藥廠，合作拓展加拿大市場，拓展北美版圖，藥華藥受惠利多使股價連四漲13.69％15日收353元。