水姑娘PK黑天鵝 五星飯店祭「一菜多吃」你選誰？

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台北晶華酒店〈三燔本家〉推出「夏日龍蝦饗宴」，主廚洪睿呈選用每隻重達1公斤以上、肉質細膩、甜度高的澳洲岩龍蝦作出「五吃」以饗食客。圖／姚 舜

「一菜多吃」不只體現食材在烹調料理時多元應用的本質，亦展現了大廚的廚功廚技，同時更為食客提供多元食趣，且多數時候上菜過程更符合時下流行的「儀式感」。洞察國人對特定食材情有獨鍾，以及一菜多吃的價值感，台北六福萬怡酒店〈粵亮〉廣式料理餐廳全新推出〈水墨松露黑天鵝四吃〉誘客，台北晶華酒店〈三燔本家〉則推出「夏日龍蝦饗宴」，並以被稱「水姑娘」的「澳洲岩龍蝦五吃」以廣招徠，掀起五星飯店「一菜多吃大戰」序幕。

台北六福萬怡酒店〈粵亮〉廣式料理餐廳

台北六福萬怡酒店〈粵亮〉廣式料理餐廳，主廚以「黑天鵝」發想，選用重5斤半的白羅曼鵝為鵝胚，先以山奈粉、百草粉等八種香料特調的醃料醃4小時後洗淨，再經川燙、冰鎮、瀝乾、上皮水等工序，風乾一夜後隔天抹上以松露醬及墨魚汁、竹炭粉調製的「水墨松露汁」上色再爐烤，先以中小火將鵝皮烘約5分鐘至乾爽，再以中大火烘烤至全熟，最後再使用210度高溫槍火上色至燒鵝皮脆肉嫩。

六福萬怡〈粵亮〉餐廳的〈水墨松露黑天鵝四吃〉，第一吃〈菠菜馬告松露黑天鵝捲〉是以片皮燒鵝，搭配菠菜馬告口味的餅皮與黃瓜、蔥絲，再抹上以蘋果汁、梅酒、黑松露醬調製的甜麵醬捲製。第二吃〈水墨松露鵝壽司佐奧賽嘉魚子醬〉是將將中式燒鵝與日式壽司結合，選用溯源台東池農米製成的醋飯為基底，將酥脆的片皮鵝鋪平於飯上，使豐厚鵝油脂肪滲入飯中，再以法國奧賽嘉魚子醬與松露醬點綴增添鮮味，最後放上紫蘇花，讓鹹、香、鮮、酥悄然的在口中竄流。

黑天鵝第三吃〈鮑魚黑松露鵝肉鬆〉是將鵝肉切丁以大火快炒保留鍋中鑊氣，再拌入松露醬、黃綠節瓜、紅蘿蔔、洋地瓜、的蛋白碎與松子，以蘿美生菜盛裝，呈盤時再搭配軟糯彈牙的吉品鮑。第四吃〈藤香椒麻干鍋炒鵝架〉則將鵝架斬件後搭配季節鮮蔬高溫油炸，再加入郫縣辣豆瓣自製的辣跳醬後以干鍋的方式翻炒成菜。若不吃辣者可改為〈搖滾百匯風沙鵝架〉，以港式經典料理避風塘方式烹調，是一道香氣撲鼻的扒飯菜。

台北晶華酒店〈三燔本家〉

台北晶華〈三燔本家〉推出的〈澳洲岩龍蝦極致五吃〉，主廚洪睿呈選用每隻重1公斤以上、肉質細膩、甜度高的澳洲岩龍蝦為主角入饌，推出五道式「夏日龍蝦饗宴」套餐。

澳洲岩龍蝦的別名「水姑娘」，與皮士頓龍蝦相比，波士頓龍蝦外殼平滑，但不少資深食饕認為波士頓龍蝦肉質口感「較富嚼勁」且纖維較粗。而澳洲岩龍蝦外殼粗糙但肉質含量高達七成，且肉質較細緻並吃得出甜味，適合一蝦多吃，無論清蒸或是以日料天婦羅等料理形式都能突顯其鮮甜的風味。

〈三燔本家〉推出的〈澳洲岩龍蝦極致五吃〉套餐有：Q彈鮮甜的〈龍蝦刺身〉、二種不麵衣炸製的〈龍蝦天婦羅雙饗〉，辛香開胃的〈海陸咖哩鍋〉，以及用龍蝦蝦膏為調味醬的〈蝦膏烏龍麵〉，以不同做法傳遞澳洲岩龍蝦獨有的細膩風味與口感。

〈澳洲岩龍蝦極致五吃〉套餐內尚有以〈海膽冷豆腐〉、〈橙汁水雲醋〉和搭佐鹹甜八方汁上桌的〈油菜花蛋黃醋〉等三款開胃菜組成的〈春季三點盛合〉，套餐最後甜點則是外觀可愛討喜的〈草莓最中餅〉。

六福萬怡〈黑天鵝四吃〉套餐售價6,880元＋10％，可供4~6人享用，需3天前預約。台北晶華的〈澳洲岩龍蝦極致五吃〉套餐、兩人起鍋、每人3,980元＋10％。你或妳，選誰？

三燔本家

地址：台北市中山北路2段39巷3號（台北晶華酒店）B3

電話：(02)2523-5000轉3750