美通膨降溫、降息希望燃起 3大指數齊登高 輝達揚3.6％

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美國4月通膨數據降溫，重新點燃了市場對聯準會降息的憧憬，華爾街股市15日開高走高，那斯達克指數和標普500指數先後在午盤將漲幅擴大至1％以上，標普首度站上5,300點，一度觸及5,311點，刷新盤中新高，道瓊工業指數尾盤曾漲近380點，亦寫下盤中新高紀錄，終場美股連二日集體收漲，三大指數齊創新高。

道瓊工業指數上揚349.89點，或0.88％，收39,908.00點；標普500指數上漲61.47點，或1.17％，收5,308.15點；那斯達克指數揚升231.21點，或1.40％，收16,742.39點；費城半導體指數勁揚141.15點，或2.88％，收5,045.08點。

數據方面，美國勞工部15日公布，4月消費者物價指數（CPI）月增0.3％，低於預期，年增幅則自3月的3.5％放緩為3.4％，符合預期；剔除易波動的食品和能源價格後，核心CPI月增幅由3月的0.4％放緩至0.3％，與預期相符，年增率則自3月的3.8％降到3.6％，符合預期，且創2021年4月來最小年增幅。

美國商務部於同日公布，4月份零售銷售意外持平，遜於市場預期的成長0.4％，3月的升幅由0.7％向下修訂至0.6％，期內扣除汽車和汽油的銷售減少0.1％，與預期的增加0.2％背道而馳。在13個零售類別中，有7個出現跌幅，反映出消費者態度謹慎。

另外，5月份紐約製造業指數從4月的負14.3進一步降至負15.6，遜於預期，顯示製造業活動連續6個月處於收縮區間。

CPI數據以及零售銷售數據皆顯示通膨朝著聯準會目標前進，使市場重燃對於降息的希望，美國公債價格應聲跳漲、殖利率跳水，10年期美債殖利率最多下滑10.33個基點，來到4.3361％，創近一個月低位，對利率較敏感的2年期美債殖利率亦降10.78個基點，報4.7068％。

有「聯準會傳聲筒」之稱的記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文稱，周三的數據不足以改變聯準會對於是否開始降息的預期，官員們可能依舊不會在9月以前行動，他們需要再看到兩份CPI報告，才能增強對於通膨放緩的信心。

通膨數據揭曉後，美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明稱，即使在通膨改善方面取得進展，但物價依然太高，令許多家庭陷於困境，他坦言當局仍有很多工作要做。

個股方面，蘋果將於6月10日至14日舉行全球開發者大會（WWDC），外媒近日引述消息人士報導稱，蘋果將在活動結束後在美國以外市場開始販售Vision Pro，包含德國、法國、澳洲、日本、韓國、新加坡和中國等，都是可能開始販售Vision Pro的國家。蘋果周三上揚1.22％，收報每股189.72美元。

Alphabet子公司Google於14日舉行Google I／O開發者大會，會上發布人工智慧（AI）搜尋引擎以及針對雲端客戶的AI硬體，整場大會高度聚焦AI產品，激勵Alphabet周三收紅1.27％，收在每股172.51美元。

龍頭科技股15日普騙走升，Meta上漲9.69美元，漲幅2.05％，收報481.54美元；微軟揚升7.27美元，漲幅1.75％，收報423.08美元；亞馬遜則下滑1.08美元，跌幅0.58％，收報185.99美元。

晶片股整體持續上行，輝達終場勁揚3.58％，收報946.30美元，超微猛升4.25％，收在159.67美元，美光上漲2.40％美元，收在127.81美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲3.63美元，漲幅2.39％，收報155.58美元；日月光ADR攀升0.24美元，漲幅2.29％，收在10.73美元；聯電ADR則收黑0.03美元，跌幅0.37％，收在8.19美元。

另外，GameStop、AMC等迷因股歷經前兩個交易日狂飆後，15日開盤即暴跌，終場分別急滑18.9％及20％。