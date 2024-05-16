巴菲特神秘持股曝光！這家產險一舉躍升波克夏第9大持股

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於15日公布第一季持股報告，終於公開自去年下半年開始便維持保密的神祕選股，為全球最大產險公司安達（Chubb），其一舉躋身波克夏前十大持股。此外，波克夏也在第一季減持蘋果，符合巴菲特此前說法。

根據周三公告的13F申報文件，波克夏於今年第一季買進近2,600萬股的安達股票，價值約67億美元，使該公司一躍成為波克夏的第九大持股。

波克夏此前皆要求美國證券交易委員會（SEC）對該項持股進行保密處理，目的便是為了不要暴露正在進行的投資計畫。許多人原先猜測波克夏可能在買銀行股，因為該公司財報顯示，波克夏今年第一季在銀行、保險和金融類股票上的投資成本增加了14億美元，該公司去年下半年也在此類別增加了35.9億美元的投資。

波克夏歷來很少申請保密處理，此前採取此作法是在2020年，當時購買了雪佛龍（Chevron）和威瑞森（Verizon）的股票。

由於波克夏無法再獲保密待遇，因此此次提交的文件必須披露秘密持股，且必須回頭修改第3和第4季的申報內容。根據15日出爐的文件，波克夏早在去年下半年便開始建倉安達，不過始終未公開談論過此事，即便在本月稍早的年度股東大會上也未提及此投資計畫。

波克夏入股的消息傳出後，安達盤後股價一度勁揚逾7％。

另外，波克夏上季售出所有惠普（HP）持股，並再度減持蘋果（Apple），與巴菲特此前的說法一致。波克夏本月稍早舉行年度股東大會，在會議之前先公布了首季財報顯示，該公司大舉拋售13％的蘋果股票，持股價值從1,743億美元降至1,354億美元，令投資人大感意外。

巴菲特當時解釋道，此舉是基於稅務考量，而非對股票長期走勢的判斷，儘管減持股票，巴菲特依然看好蘋果長期發展，稱蘋果甚至比該公司歷史最悠久、規模最大的兩項投資（美國運通與可口可樂）還要「更好」。

根據周三公布的文件，蘋果依舊是波克夏頭號重倉股，除蘋果外，該公司前五大持股還有美國銀行（Bank of America）、美國運通（American Express）、可口可樂（Coca-Cola）以及雪佛龍（Chevron）。