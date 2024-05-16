5／16盤前》台股狂飆！21檔市值大增 唯一1檔ETF是「它」

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●春燕現蹤！上市櫃公司今年首季獲利開出8,737.69億元好彩頭，季增34.13％、年增45.37％，創歷年同期第三高。法人分析第二季雖傳統電子淡季，但產業景氣復甦動能延續，加上AI貢獻發酵，單季獲利有望進一步墊高。

●520將屆，又逢聯準會放鴿與MSCI明晟偏多調整台股權重，15日股匯市火熱雙漲，外資集中拉抬大型龍頭電子、金融、傳產股，盤中大漲322點至21,308點，再刷歷史新高，隨後獲利了結賣壓出籠，尾盤漲幅收斂，終場上漲161點收21,147點，越過21,000點寫收盤新高。

●台股強勢連四漲、15日收盤21,147點，盤中更一度衝上21,308點，雙再刷歷史新高，法人表示，觀察近五日市值增加最多的公司，計有廣達（2382）、潤泰新（9945）、創意（3443）、藥華藥（6446）等16檔市值增加超過120億，若放寬至市值增逾百億則有21檔，主要由AI股與護國神山等強者恆強，以及落後補漲、基期相對較低的航運、矽智財（IP）股接連將台股頂上新高。

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●美國4月通膨數據降溫，重新點燃了市場對聯準會降息的憧憬，華爾街股市15日開高走高，那斯達克指數和標普500指數先後在午盤將漲幅擴大至1％以上，標普首度站上5,300點，一度觸及5,311點，刷新盤中新高，道瓊工業指數尾盤曾漲近380點，亦寫下盤中新高紀錄，終場美股連二日集體收漲，三大指數齊創新高。

道瓊工業指數上揚349.89點，或0.88％，收39,908.00點；標普500指數上漲61.47點，或1.17％，收5,308.15點；那斯達克指數揚升231.21點，或1.40％，收16,742.39點；費城半導體指數勁揚141.15點，或2.88％，收5,045.08點。

●MSCI明晟半年度調整結果出爐，台股本次在MSCI全球新興市場指數權重由17.09％微降至17.07％，但於MSCI亞洲除日本指數的權重由19.92％上調至19.95％、上升0.03個百分點，超出預期，在MSCI全球市場指數權重由1.73％上調至1.74％，最新權重31日盤後生效。

●周三美股開盤三大指數集體走高，4月CPI及零售雙雙降溫。美國勞工部15日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率放緩至3.4％，低於預期，核心CPI降至3.6％，更創3年來最小年增幅，且月增6個月來首次下降。首季陷入停滯的美國通膨，進入第二季後終於又降溫，市場升高金融市場對聯準會（Fed）9月降息的預期。

芝商所（GME）FedWatch工具15日晚間最新數據，Fed在9月例會啟動降息機率，由14日的44.9％，升破5成來到51.7％。

●在歐美相繼對進口中國電動車進行補貼調查和祭出高關稅之際，大陸採取「擴大內需」應對。工信部等5個部委15日宣布開展2024年新能源汽車下鄉活動。這次活動名錄上推出的車款多達99款，比亞迪、上汽、吉利為大贏家，可望帶動一波消費熱潮。

●上市櫃公司第一季財報創佳績，五大天王大放異彩，台積電第一季稅後純益衝高至2,254.85億元，寫下歷史次高、歷史同期新高，蟬聯獲利王，隨著獲利飆高音，台積電也連續多季拿下現金王，到第一季底，現金及約當現金1.7兆元。

●台積電15日股價再度向上拔尖，盤中衝高844元，終場收839元、市值增至21.76兆元，雙雙刷新歷史巔峰紀錄。法人認為，目前AI趨勢仍在初步基礎建設發展階段，台積電領先地位難以撼動，加上景氣面、資金面轉佳，預料後續股價還有持續挺進空間，市值22兆元新里程碑達陣指日可待。

●台積電15日盤中844元與收盤839元同創歷史新高，帶動加權指數勁揚161點至21,147點，再攻歷史高點，而12檔高含「積」量台股ETF同創新高價。

統計在台掛盤的原型台股ETF共計有52檔，隨電金傳族群輪漲帶動，52檔台股ETF盤中一度齊漲同歡，然午盤過後航運等傳產類股拉回，收盤僅剩43檔收紅，但仍有13檔台股ETF市價刷新歷史高。

●MSCI最新季度調整，營建族群罕見躍居為中小型指數成分股的最大贏家之一，名軒、海悅、皇普、永信建、達麗等5檔個股入列，其中高雄建商永信建上演慶祝行情，15日股價上漲6.5元、收197元，超越房產代銷天王海悅，重返「營建股王」寶座。

●廣達第一季營運表現亮眼，毛利率、營益率和稅後淨利率三率三升，皆創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）達3.13元，也寫歷年同期新猷。廣達指出，AI伺服器在第二季約會有個位數成長，而隨著下半年缺料緩解，AI伺服器將會加速成長，預期今年整體伺服器會有雙位數的年增，而AI伺服器約占整體伺服器營收逾5成。

廣達第一季營收2,589.39億元，季減10.06％、年減2.72％；毛利率8.48％、營益率4.52％；稅後純益120.68億元、淨利率4.66％。毛利率、營益率和淨利率呈現三率三升，皆創下歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）3.13元。

●谷歌（Google）14日宣布將推出第六代TPU晶片Trillium自研晶片，預計年底推出，該款將採台積電3～4奈米製程，博通設計，ARM架構設計，谷歌表示，是迄今效能最高及最節能TPU。

法人指出，谷歌積極開發自研晶片，按其研發排程，第七代及第八代產品將計劃分別與聯發科、世芯-KY攜手打造，本次第六代TPU將帶動CSP（雲端服務供應商）業者自研晶片風潮，台灣供應鏈尚有PCB載板廠欣興奪下，組裝廠則由加拿大廠天弘科技（Celestica）負責。

●台積電歐洲子公司總經理狄波特（Paul de Bot）14日在荷蘭一場研討會上向外證實，台積電將在德國東部德勒斯登，興建其歐洲首座晶片廠，耗資110億美元，準備今年第四季動工，目標是2027年開始投產。

●光通訊族挾矽光子及CPO題材，15日股價再度發燒，成為盤面資金追逐焦點，包括上詮、聯亞、波若威、光聖、光環等個股股價齊步攻高，漲幅逾4％，表現強勁。

根據統計，光通訊族群公告的第一季獲利，獲利呈現季增者包括波若威、聯鈞、前鼎、光聖、創威，其中，光聖單季每股稅後純益（EPS）1.72元，暫居冠。

●準總統賴清德520即將就任，就任前走訪半導體、資通訊、無人機等軍工產業等五大信賴產業，並視察中鋼的淨零成果，凸顯對傳統產業轉型過程的重視。15日他率領新政府團隊成員出席「2024台灣資安大會」，再以實際行動支持被列為五大信賴產業之一的資安產業發展，賴清德強調，我國在全球境外假訊息最為嚴重，因此相較其他國家，更有環境練習防衛及發展資安產業。

●準經濟部長郭智輝15日赴立法院經委會拜會，首度與相關委員就能源政策進行溝通。郭智輝坦言，核能是乾淨的能源，上任後會盡速盤點政策、解決問題，他也會強烈要求台電，要把「供電的妥善率」做好。

●壽險首季賺回面子，但裡子仍虛。21家壽險第一季財報15日全數出爐，所有公司首季都獲利，稅後合計賺近887億元，較去年同期多賺近1,039億元，在股市多頭及獲利助攻下，3月底壽險淨值近2.5兆元，亦比去年同期增5,786億元，但壽險手中滿手金融資產在3月底評價損失仍逾4.19兆元。

●台股飆漲，壽險業受益。台股站上2萬點，壽險業第一季淨值項下股票評價大幅上升，3月底淨值飆到近2.5兆元、為兩年多來新高，加上積極實現股票利得，與新台幣貶值助攻獲利，21家壽險公司首季都賺錢，去年第三季還有兩家壽險淨值比未達法定標準3％，今年第一季則全數過關。

●真的很需要錢，且先搶先贏。國泰人壽董事會15日通過將再發債募資300億元，這是繼國壽前四月發行次順位債券500億元後，今年第二度發債，合計全年將發債募資800億元，創國壽成立逾60年來最大年度募資量。

●金融股15日再成台股領漲主力，金融指數大漲1.59％，金控雙雄國泰金與富邦金帶頭衝，分別大漲4.23％、3.65％，分居金融股單日漲幅冠亞軍，股價各收在56.6元、73.8元，創2022年5月以來的二年新高。市場法人分析，國泰金與富邦金前四月稅後純益達509.4億元、434.1億元，年增297％與98％，後續獲利動能亦不弱，因此拉動整體金融股向上，更是奠定台股攻上21,000點的關鍵功臣。

●走出防疫險賠本理賠的陰霾，產險業幾乎都獲利。據各公司揭露首季財報，受惠承保利益及財務投資利益增加，首季除法巴產險虧損3,000多萬元外，其餘19家產險與再保公司全都獲利，總計稅前盈餘93億元，大大扭轉去年同期稅前虧損32億元的窘境，稅後合計獲利88億元。

●基金型的不動產投資信託基金（RETIs）有望問世。金管會耗時四年推動投信投顧法修正案15日初審通關，證期局局長張振山表示，據投信投顧公會調查38家投信意願，有11家投信有興趣發基金版REITs、預估三年內可發七檔、規模約450億元，五年上看15檔，可破1,000億元。

●因應全球碳中和、綠色經濟趨勢，台塑化宣示擬定「綠色工廠」、「綠色能源」、「綠色創新」等三綠色轉型目標，加速投入數位轉型、AI應用、潔淨能源、去碳技術等領域開發。台塑化將以國內首推永續航空燃油（SAF）打先鋒，規劃在既有產線升級建置年產5千至1萬噸的永續航空燃油，環差計畫已提報；另協助雲林縣府執行以固體再生燃料（SRF）燃燒，全力朝產品升級與轉型計畫前進。

●為因應環保法規趨嚴，造船潮來襲，船廠瘋搶單！市場傳出，裕民、慧洋、中航、台航、四維航、光明等散裝航商，都有打造環保節能船計畫，由於船廠訂單滿載，交船等待期3.5年，創2010年以來新高，新船訂單占現有船比率達歷史低檔，使得供給成長有限，有助推升運價。

●經濟部投審司15日統計，今年1至4月僑外來台投資件數為693件，雖然投資件數微增加，但整體投資金額只有16.9億美元、年減48.63％。另一方面，受供應鏈移轉影響，台商持續移往新南向投資布局，今年前四月核准對外投資大幅成長，累計核准對外投資件數為243件（不含對陸），不僅件數翻倍，投資金額還高達120.3億美元，年增61.1％。

●銅價今年來累漲逾3成，15日盤中每磅更升破5美元大關創歷史新高。AI讓科技業爭相興建數據中心，和全球經濟正實現電氣化的能源轉型，當中又以電動車與再生能源為主，專家指各領域的需要正推升銅價。

●歐元區2024年第一季經濟不僅恢復成長，更創下2022年第三季以來最強勁表現。歐盟執委會（European Commission）15日預測，歐元區通膨下滑速度將快於先前預期，2025年下半年可望降至歐洲央行（ECB）設定2％目標。經濟復甦與通膨續降，強化市場對ECB於6月開始降息的預期。

●外媒引述內情人士表示，億萬元富豪馬斯克（Elon Musk）的AI新創公司xAI有意斥資100億美元，租用甲骨文（Oracle）的AI伺服器，兩家公司正在洽談合作。若達成協議，xAI將成為甲骨文的大型客戶之一。

●過去十年來，沃爾瑪（Walmart）一直是美國營收最高的公司，2023年營收高達6,480億美元，相當於每分鐘營收超過120萬美元。相較之下，亞馬遜2023年營收僅有5,750億美元，但年增幅達到12％，遠高於沃爾瑪的6％。若此銷售趨勢持續下去的話，亞馬遜很快就會取代沃爾瑪「零售霸主」的地位。

●蘋果首款混合實境頭戴式裝置Vision Pro自2月開賣以來，僅在美國地區販售，最新消息傳出，蘋果正針對中國、日本和德國等國家員工進行內部訓練，距離海外正式開賣只差臨門一腳。

Vision Pro在美國定價為3,499美元，而蘋果據傳正積極籌備該產品的海外銷售計畫，外界推測開賣時間點將落在6月10日的全球開發者大會（WWDC）後。

●日本軟銀集團日前宣布，已經幾乎出售其所持有的阿里巴巴集團股份，目前持股比率已降至接近零。這證實了今年初的市場傳聞，當時傳出軟銀持有的阿里股份已不足0.5％。在雅虎、軟銀等外資陸續退出主要股東陣營後，阿里創辦人馬雲成為第一大股東，持股約4.5％，阿里巴巴成為名實俱符的中資企業。

●國銀今年海外獲利動能全開，銀行局15日公布，首季國銀海外分支機構稅前盈餘244.7億元，創同期新高，較去年同期增加10.7億元、年增率4.57％，主因是利息、投資及其他淨收益成長，其中，香港、越南獲利分別達117.7億元、14.4億元，也創同期新高。

●疫後旅遊潮效應持續延燒，帶動4月刷卡爆量，前五大發卡銀行平均較去年同期成長逾2成，推升信用卡4月簽帳金額達3,591億元，不但是歷年4月首度刷破3,000億元，今年以來亦僅次1月的3,852億元。

●放款持續成長，銀行規模亦日益壯大。本國銀行15日公告首季財務數字，去年底總資產已達69.92兆元，雖有部分銀行尚未公布首季報表，目前已公布銀行總資產已達69.8兆元，整體將可突破70兆元。

●美國聯準會主席鮑爾重申不會升息，美元指數走疲，主要亞幣止跌回升，加上台股衝破21,000點大關，資金行情帶動下，新台幣兌美元15日強彈，早盤勁揚近1.5角並衝破32.3元，但尾盤央行進場強勢阻升，終場升幅收斂，收在32.312元、升1.03角，收盤創逾一個月新高，總成交量爆出22.3億美元大量。

●驅動晶片廠商矽創及其子公司感測晶片公司昇佳電子15日分別召開法說會。矽創指出，集團存貨維持健康水準，自去年第二季起開始恢復正常水位，儘管部分產品AIoT／工控進入季節性淡季，車用出貨動能強勁，新案量帶動下，下半年將開始貢獻。昇佳感測器則受惠手機供應鏈低庫存水位，展望上半年出貨無虞。

●IC通路商大聯大副總經理林春杰15日法說會表示，第一季營收超越財測，因客戶開始回補庫存，看到第二季到下半年市場需求逐步復甦，標準型伺服器今年將逐季成長，邊緣運算蓬勃發展帶來商機，下半年AI PC、AI手機試水溫，迎換機潮。

●朋億*15日舉行法說會，該公司第一季稅後純益歸屬母公司業主達2.44億元，年增131.6％，並刷新歷年同期新高，第一季每股稅後純益3.28元，朋億*總經理馬蔚表示，目前在手訂單約104億元，略低於去年同期，其中約6成來自中國大陸，預期今年在中國大陸及台灣訂單出貨推升下，全年營運可望優於去年。

●電動機車市場競爭火熱，雙雄Gogoro、光陽Ionex正面對決，在Gogoro一連發表高低階兩款全新機種搶市後，光陽15日發表全新「充換合一」的S Techno電動機車，董事長柯勝峯表示，充換電合一概念為市場首創，可最大滿足電動機車車主不同需求，力拚新車帶動今年品牌電動機車銷量倍增，續朝「油電雙冠」目標邁進。

●電動車市場火熱，各廠積極投入相關布局，繼台灣福斯（VW）斥5億元布局在台充電網絡，台灣奧迪（AUDI）15日正式發表Q4 e-tron，以不到200萬元早鳥價搶市，SKODA台灣總裁李御林也預告，最慢第三季導入純電車款Enyaq及Enyaq Coupe，伴隨新車上市，屆時品牌於全台13座超充站也將一次到位。

●鞋業大咖寶成受惠製鞋本業回溫，加上轉投資南山人壽貢獻利益激增至24億元大進補，推升寶成首季稅後純益達46.53億元、年增369.3％，獲利創同期次高紀錄，每股稅後純益（EPS）達1.58元。

寶成15日董事會通過第一季財報，寶成首季合併營收632.89億元、年減1.7％，主因運動用品零售業務因實體門店客流相對波動，抵銷鞋類製造業務營運逐步復甦態勢。

●MEMS大廠鈺太（6679）15日舉辦股東會，董事長邱景宏指出，2024年營運恢復正常，營收有望較去年谷底翻揚，於市場推廣非NB應用進展順利，今、明兩年智慧型手機麥克風出貨量將持續增長。

邱景宏分析，智慧型手機今年首季已占營收1成左右，今年有望維持該水準、視客戶需求，倚靠聯發科參考設計之推廣，目前已打入眾多陸系手機品牌大廠。未來除量的提升外，也會推廣更高階D-mic，價格有望倍增。

●準總統賴清德接任在即，一言一行引關注，15日於哥本哈根民主高峰會發表演講，針對兩岸議題承諾將致力維護兩岸現狀，不排除在相互尊重且不預設前提原則下與大陸對話，此話一出激勵觀光股挾兩岸和平題材再戰，飯店股洛碁（8077）勁揚逾半根停板，山富（2743）也漲逾4％，旅行社的鳳凰（5706）、雄獅（2731）盤中翻紅，華航（2610）更獲法人買單狂敲，520前押寶買盤蠢動。

●不畏金、銅雙漲，侵蝕毛利率的影響，優群（3217）首季毛利率45.99％仍逆勢年增，第一季毛利率已接近去年的平均值，總經理劉興義跟進在法說會上修之前「今年下半年毛利率達5成以上有難度」的說法，改為「應該可以期待」，另重申全年營收雙位數成長的目標也沒有改變。

●類比IC廠商矽力-KY（6415）15日召開法說，董事長陳偉指出，客戶庫存落底，本季度訂單能見度逐步穩定，估計下半年將迎來溫和復甦。法人分析，伴隨類比IC龍頭德儀訂價策略趨穩，產業秩序漸回正常，整體PMIC景氣有望重返上行週期。陳偉認為，今年下半年有望恢復至年增2至3成、營運逐季走揚。

矽力首季合併營收38.42億元，年增11.87％，受惠庫存跌價損失影響消除，毛利率創近六季以來新高，達52％，淨利為0.73億元，每股稅後純益（EPS）0.2元。陳偉指出，營收已自衰退重返成長軌跡，產品組合優化下，毛利率站穩5成水準。

●軟板材料供應商台虹（8039）泰國廠15日舉行開幕式，該廠已於2024年第一季完成量產準備，待全面竣工之後，將挹注集團產能達50％，也宣告全球生產布局邁入新的里程碑。

●台亞（2340）集團子公司將掀掛牌潮，持股65％星亞視覺科技預計6月25日登錄興櫃，成為集團第一家掛牌子公司，緊接和亞科技預計年底送件申請公發，隨集團子公司邁向獨立IPO之路，亞家軍期待在未來五年打造數百億元市值。

●受客戶調整庫存影響，健和興（3003）2023年營運陷入衰退，惟隨著客戶庫存調整告一段落，健和興今年營運也見到回穩，今年前四月營收和去年大致相當，累計前四月稅前盈餘2.74億元，亦貼近去年同期的2.78億元，換算每股稅前盈餘達1.76元。（中性看待）

●零壹（3029）15日宣布，與Broadcom針對VMware解決方案簽訂新的代理協議，代理範圍涵蓋台灣地區。根據此新協議，零壹科技未來將繼續擔任VMware代理商之角色，為台灣地區的經銷商提供服務。

零壹科技日前公告第一季財報。受惠於旗下資安產品的需求增溫及企業數位轉型的需求，第一季營收40.05億元，年增7.66％，創近10季以來的新高，而稅後純益為1.99億元，而每股稅後純益1.29元，均創歷史新高。

●八方雲集（2753）因成本控制效益顯現，並積極應對大環境各項不確定因素挑戰，首季營運回溫，單季EPS 2.36元、年增18％，創下近五季新高。八方雲集總經理張瑞蓮15日在法說會上表示，集團在台持續拓點，並優化門店管理、汰弱留強，「丹堤」咖啡將在第三季以全新營運模式出發，「八方雲集」並於南加州持續展店年底目標在美店數11家。

●波力-KY（8467）去年EPS達7.69元，15日股東會決議不分派股利。波力創辦人暨總經理洪進山表示，波力冰上曲棍球桿全年沒有淡季，切入法國空中巴士複材製造供應鏈體系，預計第四季出貨，今年營運絕對會比去年好。

●長榮鋼（2211）15日舉行法說會，該公司第一季鋼構出貨量近2.5萬噸、年增4.02％，不過低於原先預期的3.8萬噸，主因是客戶的工程進度延宕所致。但長榮鋼重申看好今年出貨量將超過去年的立場，且截至第一季在手訂單達到歷史新高的25.73萬噸，今、明年鋼構市場持續樂觀看待。（中性看待）

●大同（2371）15日董事會通過第一季財報，合併營收108.2億元、年減2.7％，稅後純益6.42億元、年增41.5％，EPS達0.28元，優於去年同期的0.2元，為新團隊入主大同後的連續第12個季度獲利。

●台灣櫻花（9911）受惠房市買氣火熱，整體廚房已簽約建案滿手，預售新案接單量大幅成長，訂單能見度已看到兩至三年後，加上櫻花超前部署整體廚房的高成長需求，及因應未來幾年的交屋潮需求，砸重金打造的台中霧峰新廠最快今年第四季完工，未來年產能可達6萬套，年產值上看30億元，將助攻集團未來營收表現。

櫻花入列MSCI中小型指數成份股新增個股，預計5月31日生效，激勵15日股價盤中聞訊上漲逾2％，終場收91.80元、上漲1.2元。

●共信-KY（6617）將於16日舉行上櫃前業績發表會。共信總經理林懋元表示，用於治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的PTS302已取得大陸肺癌藥證，去年8月上市銷售，近日更透過「指定患者用藥計畫（NPA）」取得新加坡核准，準備在新加坡的醫院內提供新藥給病患使用，並於收集當地收案療效成果後，準備正式遞件申請新加坡藥證。

●錸寶（8104）近年積極轉型能源產業，繼第一季宣布子公司來穎、達振進行股份轉換，並推動上市櫃掛牌作業後。近日再下一城，與雲豹能源子公司台普威簽訂儲能櫃供貨合約金額達14億元。

錸寶現為台灣少數能一條龍且大量提供儲能櫃整備、生產與維護的廠商。轉型能源產業有成、加上近期顯示器報價的回升，錸寶第一季順利轉虧為盈，今年營收獲利成長可期。

錸寶第一季合併營收約5.5億元、年減14.75％，營業利益約682萬元、年減42％，稅後純益約1,467萬元、年減21.2％，每股稅後純益約0.01元。（中性看待）

●機電整合及無塵室工程廠商巨漢（6903）15日舉辦上櫃前業績發表會，預計6月中旬掛牌上櫃，該公司去年營收達28.68億元、稅後純益8.2億元，全年每股稅後純益13.54元。總經理羅瑞鴻表示，目前公司在手訂單約90億元，其中逾9成為半導體及科技產業，法人看好，隨半導體業資本支出復甦回升，以及高科技業持續擴大投資，今年營運可望較去年成長。

●富威電力（6994）15日召開股東常會，通過去年度股利每股配發現金0.5元，及申請股票上市案。由於富威電力登錄興櫃交易將在下個月屆滿六個月，預計6月底前向證交所提出上市申請，力拚年底前轉上市。

●台股遍地開花，加權指數推升至21,147點新高，投資專家指出，隨著台股本益比（PE）已向18～19倍、歷史區間高緣邁進，此時選股宜著重具有成長潛力股，燿華（2367）、威剛（3260）及聯發科（2454）等14檔有法人買盤加持，後市股價看俏。

●上市櫃公司第一季財報15日截止公告，據統計，有11檔個股每股淨值回升至票面10元以上，若獲證交所及櫃買中心審核結果符合資格，將有望恢復或開放信用交易；其中，雅茗-KY（2726）、宏旭-KY（2243）及中視（9928）提前反應利多，股價齊步拉上漲停。

●上市櫃企業第一季財報公告截止，基本面強勁個股大舉吸引國際資金進駐，尤其毛利率、營業利益率、稅後純益率「三率三升」股，更是國際機構法人青睞焦點，包括：陽明（2609）、華航（2610）、廣達（2382）在內的12檔個股，為基本面出頭天代表。

●台股今年第一季稅後純益前十大分別是台積電、聯發科、鴻海、長榮、廣達、聯電、中華電、陽明、潤泰新、玉山金等。長榮、廣達、陽明、潤泰新及玉山金今年第一季稅後純益竄升到前十大，台積電、聯發科、鴻海、聯電、中華電則為熟面孔。

●台股上市櫃企業今年首張成績單出爐，隨首季財報公布，在全球景氣復甦、終端需求回溫下，獲利連續多季「步步高升股」也不在少數，材料-KY（4763）、台中銀（2812）、辛耘（3583）等13檔「績優生」單季獲利連續四季以上呈現成長態勢，業績成長性十足，吸引法人本月來搶布局，基本面、籌碼面同步加持下前景可期。

●全體上市櫃公司第一季財報15日需全數公布，今年首季總共有69家公司的稅後純益創歷史新高，隨著台股持續奔高而後市看好，法人表示，台股高位階下，可篩選獲利創高、法人近五日同步搶買的個股，計有彰銀（2801）、漢翔（2634）、藥華藥（6446）、緯穎（6669）等16檔吸引市場目光。

●上市櫃公司首季季報全數公布完畢，多家公司走出去年營運低潮，本季獲利翻正，其中，包括陽明（2609）、潤泰新（9945）、金寶（2312）、可成（2474）、上海商銀（5876）等15檔個股，首季獲利呈現年月雙增，且五月以來持續獲得三大法人買盤關注，法人看好具基本面轉佳，且基期相對還在低檔的個股，後續有表現機會。

利空因子：

●美國14日正式向中國祭出新一輪關稅大棒，重點打擊多項低價傾銷的中國產品，引起全球關注。美國總統拜登於當地時間14日中午在白宮發表講話，認為中方將會對美國商品提出反制措施，但不至於演變為國際衝突。

拜登政府根據貿易法的301條款，14日宣布對總值180億美元中國進口產品開鍘，涵蓋鋼鐵和鋁、半導體、電動車與電池、太陽能板等項目。

●美國宣布提高對中國電動車、關鍵礦物等的進口關稅後，暗示若有中國車企試圖把廠房遷移到墨西哥以規避進口關稅，可能進一步加徵關稅。此外還有專家示警，越南也可能成為中國「洗產地」目的地，需嚴加防堵。

●全球掀起人工智慧（AI）風潮，AI應用領域廣泛，為及早因應先進AI系統風險與提升安全性，中美AI政府間對話首次會議14日在瑞士日內瓦舉行，雙方針對AI科技風險、全球治理、各自關切的議題，展開對話和交換意見。不過，中方也就美方在AI領域對中國限制打壓表明嚴正立場。

●中國人民銀行15日等量續作當月到期的中期借貸便利（MLF），結束此前連續兩個月縮量續作行動。對此分析師表示，相關操作是配合即將開啟的超長期特別國債發行，體現財政、貨幣政策一起發力，也符合其防止資金空轉的政策意圖，短期內下調政策利率和存準率的可能性都不大。

●新光金將於6月14日召開股東常會，新光金董事長陳淮舟在營業報告中指出，新光金去年稅後虧損73億元，每股虧損0.48元，未達到預算目標，主因是新光人壽因台美利差擴大，造成外匯避險成本大幅增加而發生虧損。

●台灣大申請展延「台台併」行政處分之附款履行期限，NCC委員會議15日做成「予以駁回」決議，並要求台灣大須在6月30日前繳回超頻的頻寬數。

NCC去年許可台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信的同時，以附款要求兩家電信公司必須針對合併後超標頻譜在今年6月底之前改正，台灣大在1GHz以下頻譜超標10MHz（上下行合計），遠傳電信則在28GHz超標100MHz，遠傳日前已依規定繳回超標的頻譜、數位部已核准改正完成。

●達欣工（2535）、根基（2546）、建國工程（5515）今年首季營業毛利率、營益率雙雙下滑，市場指出，主要受缺工、勞工薪資上漲，加上通膨所造成營業費用增加，影響工程進度，進而衝擊營造廠今年獲利能力。

●櫃買中心表示，上櫃公司應於15日前完成公告申報113年第一季財務報告家數為822家，包含本國上櫃793家及第一上櫃29家，經統計，前開上櫃公司除牧東（4950）無法如期出具財務報告外，餘皆已完成申報作業。