Fed傳聲筒：CPI數據振奮人心 但9月前不會降息

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美國4月通膨數據降溫，令市場再度燃起對於降息的希望，不過，素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）給市場的樂觀情緒潑了一把冷水，他指出4月的報告並不足以改變太多，聯準會可能依舊不會在9月之前降息。

今年以來多項數據顯示通膨降溫進程不如預期，此前連續三份消費者物價指數（CPI）報告都顯示美國物價壓力依舊高企，使市場對於聯準會的降息預期大幅降溫。不過，美國勞工部15日公布最新CPI報告，4月CPI月增0.3％、年增3.4％，符合預期；剔除易波動的食品和能源價格後，核心CPI月增0.3％，與預期相符，年增率則自3月的3.8％降到3.6％，創下2021年4月來最小年增幅，體現物價壓力正在減弱。

最新數據無疑令投資人稍稍鬆了口氣，市場降息預期重燃。蒂米羅斯15日撰文指出，周三出爐的CPI數據應該會讓聯準會官員也鬆一口氣，因為其證明價格和經濟活動並未重新加速，且同日出爐的零售銷售數據也證實此事。

儘管如此，蒂米羅斯認為4月的CPI報告並不足以改變聯準會對於是否降息、以及何時開始降息的預期。數百萬美國人至今仍然可以感受到物價上漲的壓力，尤其汽油價格推高了整體通膨，住房成本也持續攀升。

值得欣慰的是，租金年增幅較一個月前放緩，顯示推高通膨的一大關鍵因素正在放緩，且食品雜貨和車輛成本也在4月小幅下降，醫療保健價格的上漲幅度則出現放緩。

蒂米羅斯認為，4月CPI數據的意義在於，其為聯準會保留了今年降息的可能性，並也平息部分人對於聯準會恐再度升息的憂慮。目前多數經濟學家皆預估聯準會將在今年降息，但對於降息的時間點看法迥異。蒂米羅斯強調，聯準會官員還需要再觀察兩份CPI報告，確信通膨可以恢復到疫情前的較低水平，如是方能增強信心，意味著聯準會可能不會在9月之前降息。

鮑爾本周稍早在荷蘭阿姆斯特丹舉辦的外國銀行家協會（Foreign Bankers' Association）年度大會發表演說，他於會上重申聯準會下一步行動不會是升息，並強調他預期通膨將繼續走低，不過對於此一前景信心不如之前，導致當局無法透露是否或何時能夠降息，未來必須保持耐心，讓限制性政策發揮作用。