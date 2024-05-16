《觀光股》八方雲集Q2拚持穩 強身展店雙軌並進

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團八方雲集(2753)應邀召開法說，表示2024年採取台灣穩健發展、美國持續拓展策略，台灣除持續優化各品牌門市體質外，將聚焦「八方雲集」及「梁社漢排骨」展店，目標今年分別突破1030家及240家，美國則規畫開出3家「八方雲集」，挹注成長動能。

八方雲集截至4月底全球共1375家門市，其中台灣1294家，包括八方雲集1014家、梁社漢排骨219家、芳珍蔬食42家、丹堤咖啡19家。香港共74家，包括八方雲集55家、百芳池上便當12家、八方台式麵屋5家、梁社漢排骨2家，美國則有7家八方雲集。

八方雲集指出，「八方雲集」品牌在台發展漸趨成熟，近年持續進行汰弱留強、優化門市體質，並推出牛肉調理包等新產品，首季同店營收年增3％。「梁社漢排骨」在優化營運體質後重啟展店，首季同店營收年增3.3％、4月年增達6％。

八方雲集4月自結合併營收6.1億元，月減6.69％、年增6.6％，累計前4月合併營收25.37億元、年增10.4％，雙雙續創同期新高。總經理張瑞蓮坦言，食安事件使「八方雲集」同店營收年減達7％，所幸5月已止跌回升，預期為短期影響，第二季整體營運目標持穩首季。

張瑞蓮表示，「八方雲集」今年將持續展店、目標突破1030家，「梁社漢排骨」在調整後亦重啟展店，目標突破240家。「芳珍蔬食」因新鮮期已過、客群相對小眾，今年門市來客數有所下降，因此將暫緩展店，盼透過調整產品擴大客群，以提升來客數增加單店營收。

而「丹堤咖啡」已在去年底成為全資子公司，張瑞蓮表示公司持續調整營運，目前營運呈現小幅虧損，今年將持續調整，規畫降低咖啡品項比重、並增加餐食品項，預計第三季起以新營運模式重啟展店，預期將帶給消費者全新體驗。

海外市場方面，八方雲集董事長林欣怡表示，香港餐飲市場仍呈現較低迷狀態，今年仍會尋覓優質店點持續展店，預計以「八方雲集」品牌為主、目標新展5家，力求穩健長。美國市場首季營收貢獻已近7％，將在南加州持續積極展店，預計年底前再開出3家。

林欣怡透露，除了在南加州外，目前在北加州的聖塔克拉拉已找到合適店鋪，若順利應可在今年簽約，並持續尋覓進軍其他州的發展機會。同時，集團已備妥加盟制度相關申請，目前已準備送審，期待來年能推動加盟發展，但在加州仍先以開設直營門市為主。

原物料價格方面，張瑞蓮指出，公司產品原料以豬肉占逾4成最高，去年起面臨豬價大漲壓力，導致毛利率下滑。今年3、4月雖見下降，但5月再度回升，鑒於國內豬肉仍供不應求、進口量低於去年狀況下，使整體豬價「看跌不跌」，預期第三季仍處於較高水位。

張瑞蓮表示，目前豬肉庫存供給仍在掌控中，今年在台聚焦投資興建豬肉截切廠，盼透過上下游整合模式搭配大量採購優勢，來強化成本控管，並積極精進研發、推升獲利表現，目前正在興建中，目標最晚明年第二季完工、並在第三季啟用。