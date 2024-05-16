《金融股》遠東銀Q1超預期 獲利躍升衝第4高

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【時報記者林資傑台北報導】遠東銀(2845)16日召開線上法說，受惠3大因素帶動，2024年首季稅後淨利雙位數「雙升」至12.41億元、創歷史第四高，每股盈餘（EPS）0.31元，逾放比創下0.09％最佳紀錄。展望後市，遠東銀對今年展望樂觀，目標手續費淨收益雙位數成長，利息及投資收益小增4～6％。

遠東銀2024年首季合併淨收益33.17億元，季增11.18％、年增8.56％，創同期新高、歷史第五高。提存前淨利13.41億元，季增達34.38％、年減0.55％，自近7季低回升。稅後淨利12.41億元，季增達68.51％、年增達46.16％，創歷史第四高，每股盈餘0.31元。

觀察遠東銀首季主要獲利概況，利息淨收益14.81億元，季減2.25％、年減12.98％，為近4年低。不過，手續費淨收益7.94億元，季增達31.05％、年增達24.19％，投資淨收益9.13億元，季增19.72％、年增達45.84％，分創近7季高及近11年同期高。

遠東銀表示，首季獲利表現超過內部目標，主要受惠手續費及投資收益顯著成長、呆帳回收及資產品質優化3因素帶動。首先，首季逾放比降至0.09％、備呆覆蓋率升至1386％，紛創歷年最佳及近18年最佳紀錄，資產品質轉佳使提存費用減少。

其次，遠東銀首季有較大額呆帳回收，使提存費用反向回沖約0.84億元，顯著挹注獲利長長動能。遠東銀說明，主要是承接慶豐商銀的新竹建經不良債權陸續法拍標脫，以及去年首季香港分行提列森信紙業放款呆帳、比較基期較低，亦有小部分債權回收。

再者，受惠放款年增2.6％及財富管理業務需求暢旺，帶動遠東銀首季手續費淨收益顯著成長，其中個金手收年增達29％、企金年增7％。投資收益同步顯著成長，主要受惠換匯交易（SWAP）收益達4.4億元、年增達約76％。

遠東銀首季淨利差（NIM）自0.88％降至0.76％、存放利差降至1.14％，但若加計換匯交易收益，則淨利差為自1.06％略降至1.02％。展望今年，遠東銀將致力增加淨收益、降低風險成本，前者將透過提升放款利差、增加財管手收、穩健投資獲利貢獻3策略達成。

遠東銀表示，將加強高利差國內放款及海外放款，目標今年利息淨收益成長4～6％，並持續看好財管業務需求，手續費淨收益目標成長達雙位數。至於投資淨收益則目標成長4～6％，主因股債處分空間有限，但換匯交易收益仍可優於去年。

同時，遠東銀將審慎評估全球經濟與市場風險，嚴控海外放款及不動產放款目標市場信用風險。遠東銀表示，目前該回收的呆帳差不多都已完成，剩餘的多為海外案件，催收過程需要較長時間，預期短期內不會有較大筆的呆帳回收。