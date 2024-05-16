《百貨股》三商家購前4月營收小增至44.9億元 美廉社本月再添新點

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【時報記者張漢綺台北報導】三商家購(2945)前4月合併營收為44.9億元，年增1.83%，三商家購積極擴充自有品牌品類，加上自辦進口商品，力拚營收占比目標2成。

三商家購15日舉行法說會，三商家購2024年第1季毛利較去年同期成長7.41%，稅後淨利為2700萬元，歸屬於母公司業主淨利約2800萬元，淨利成長183.86%，每股盈餘為0.43元，累計前4月合併營收為44.9億元，年增1.83%。

根據美廉社統計，2023年度發出的會員點數，超過82億點，顯見會員黏著度高，月月都有推出會員點數換購及會員獨享優惠價商品，加上每年3月底前會員點數到期的兌點優惠活動，刺激會員客群消費熱絡，會員營收占比穩定維持6成左右，帶動今年前4月整體營業收入，其中美廉社4月舉辦會員消費抽黃金活動，是歷年會員抽獎活動參加最踴躍，相較以往參與率成長近5倍，驅動業績成長。

在消費市場方面，三商家購指出，公司自辦進口商品與自有品牌商品，銷售皆有微幅成長，其中自有品牌商品，適逢夏季到來，5月新品推出「心樸檸檬冰棒」、「tgh焦糖布丁雪糕」，其他還有零嘴餅乾「心樸格子脆鹽之花風味」、「心樸鮮脆薯條湖鹽海苔風味」等，一口氣上架4款新品，對於自有品牌今年全力擴充品類，加上自辦進口商品，力拼營收占比目標2成。

至於「美廉現煮咖啡」目前已突破700家門市供應販售咖啡及現做茶飲，預計上半年就會達到全台門市都能提供此項銷售服務。

在展店方面，三商家購旗下藥妝品牌「三友藥妝Tomod’s」預計今年中於新北市永和區再拓點，除了3月中壢元化店、5月新莊中正店外，新北永和將是今年第3家社區型門市，年度目標共要展10家社區型門市。

美廉社目前全台有810家門市，5月預計新增2家台中直營據點，鎖定太平區及東區展店，及有4家直營門市成功轉加盟，並仍持續網羅室內實際使用面積30坪到60坪大小的物件；三商家購表示，太平區將開出該區第12家門市，是台中門市最多的行政區，評估太平永成北路周邊擁有完整長億學區，商圈機能已成熟，符合美廉社目標市場的家庭客群，而東區則是緊臨重劃區周邊，是房市首購族群，多為單身族及小家庭客， 這波展店持續挹注中部新的成長動能。