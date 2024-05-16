《電零組》台虹泰國廠開幕 集團看增50%產能

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【時報記者張漢綺台北報導】軟板材料廠台虹科技(8039)泰國廠正式開幕，台虹科技表示，第一工廠整體產線已於2024年第1季完成正式量產準備，開始為集團貢獻產能，待全面竣工後，將為集團增加50%的產能。

台虹泰國廠於5月15日舉行開幕典禮，由台虹董事長孫達汶、總經理江宗翰及泰國廠總經理劉玲君共同主持，台虹科技自2017年起展開全球佈局，並自2022年決定赴泰國設廠，泰國廠的佔地面積近4萬2000平方公尺，是台虹在東南亞的重要生產基地。

台虹表示，在泰國安美德春武里工業園區建立基地以來，即依據發展的需要展開全方位規劃，包括工廠建設、人才招募和培訓以及生產計畫等，過去幾年全球經濟情勢劇變，各界重視強化供應鏈韌性，並加速重組，現階段全球前三大軟板廠都在東南亞設有廠房或處於建廠階段，面對供應鏈重組的挑戰，台虹科技泰國廠開幕及運營為該集團全球佈局注入新的動力，使得整體東南亞軟板供應鏈更為完善。

台虹泰國廠第一工廠及辦公大樓已於2023年底竣工，即投入生產試做，整體產線調教順利，已於2024年第1季完成正式量產準備，開始為集團貢獻產能，待全面竣工後，將為集團增加50%的產能。

此外，泰國身為東南亞汽車生產重鎮，擁有完整的產業生態鏈，台虹做為目前唯一在泰國設廠的軟板材料供應商，並具備完整的車用材料量產實績及品質認證系統，深信將能在泰國汽車產業供應鏈中扮演重要角色，提供即時且完善的產品與服務。