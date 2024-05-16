台積電ADR創新高 神山登千金？法人這樣看

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台積電ADR昨（15）日上漲2.39％，收報155.58美元，再創收盤新高，換算成普通股則是首度跨過千元大關，近來外資大舉回補台積電，法人也看好台積電股價、市值可望再向上挺進。

台積電ADR昨天收盤上揚3.63美元，漲幅2.39％，收報155.58美元，換算成台股普通股突破1,000元大關；台積電昨天台股盤中觸及844元新高，終場收839元、市值增至21.76兆元，雙雙刷新歷史巔峰紀錄。

華南投顧董事長儲祥生認為，台積電在全球AI發展趨勢下表現銳不可擋，且已實際反映在業績上，抵銷以往淡季效應。尤其多年投入先進製程研發，已創造出難以撼動的產業龍頭地位，看好未來AI應用往終端設備走，升級高階晶片需求可望迎來爆發成長，也是法人圈一片叫好原因。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國說，台積電3奈米營收可望高速成長，另5奈米製程需求維持高檔，在先進製程部分市占已遙遙領先三星與Intel。另，輝達最強AI晶片GB 200將於下半年量產，受惠高速運算（HPC）、AI應用訂單強勁，正向看待今年營收逐季走高，看好台積電股價、市值可望再向上挺進。

外資今年以來大舉回補台積電達39.76萬張，持股比例增加至74.71％，扮演此波台積「造山運動」最大推手，市場期待台積電5月市值衝上22兆元，延續市值「月月增」兆元紀錄。

台積電4月營收寫下歷史次高，第一季現金股利也將提高至4元，投顧法人分析，台積電2024年將重回長期營收15％～20％複合年成長軌道，另在先進封裝持續供不應求，2024年CoWoS產能估將備增；投信業者也說，台積電近期上修AI需求，預期伺服器AI處理器在未來幾年將成為高速運算（HPC）平台最強驅動力，也是營收成長最大貢獻來源。

台積電2023年四個季度現金股利合計13元，較2022年提升，過去逐季股利均不低於前一季，以2024年第一季擬配發4元現金股利為基準，全年股利有望上看16元。外資券商則早有預期其現金股利會逐年上調，高盛證券樂觀估計2024～2026年現金股利高達18.5元、24元與26元，意即台積電今年剩餘季度的現金股利有可能會再增加。