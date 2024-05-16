前進東南亞深耕台灣大陸市場 歐賓宏偉電機梯 穩坐貨梯龍頭

宏偉電機(4565)自1979年成立，並於1981年創立「歐賓電梯」品牌，致力於擴展市場份額和影響力。隨著全球化的加速及東南亞地區經濟的崛起，近年來持續向東南亞市場進軍，開啟了一段全新的征程。東南亞地區作為世界上最具活力與潛力的市場，也吸引了眾多國際企業關注和投資設廠。這蔚藍海域中的巨大商機，宏偉電機將藉由這台灣、大陸的經驗投入其中，複製當年中國崛起之經驗。

宏偉電機2008年起開始布局越南及東南亞市場，並深入了解當地的經濟環境、消費者需求和競爭格局。通過與當地的合作夥伴，它建立了可靠的銷售、服務網絡，確保產品能夠迅速進入市場並獲得良好的曝光。同時也積極參與當地的交流活動，加深與客戶的溝通、不斷提升品牌知名度和形象。宏偉電機董事長表示2023年起陸續於印度、越南已有新單，預期2024能挹注公司營收。

台灣、大陸作為全球的科技產業經濟中心、世界工廠，擁有龐大完善的產業鏈及貨梯市場消費市場，宏偉電機投入大量資源，透過不斷創新和產品品質的提升，如協助客戶整合電梯與AGV、解決客戶大型設配運輸所需要的超大型(寬六米、長十四米)客貨用電梯，也贏得了消費者的信任和支持。宏偉電機總經理更表示在台灣我們有生產載重達29噸貨梯實績，在大陸也已取得25噸電梯生產資質認證，有此資質的電梯廠全大陸只有三家。宏偉電機也具有全球最先進晶圓廠及主流面板廠的無塵電梯實作實績，在台灣貨梯市佔有率約達三成為該地區貨梯行業的領先者，穩坐貨梯界龍頭地位。並將持續深耕這二大市場並前進東南亞。

近五年來共配發累計21元股利，未來將在東南亞、台灣和大陸市場的發展壯大，充分顯示了其強大的企業實力和全球化經營策略。未來，它並將繼續秉承品質至上、服務至上的宗旨，不斷開拓創新，追求卓越，為客戶和社會創造更大的價值和貢獻。