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《櫃買市場》萬達寵物 上櫃審議通過

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【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心審議通過萬達寵物公司(6968)上櫃案。

萬達寵物公司主係從事寵物食品及用品之銷售及寵物美容服務，董事長為陳樂維，推薦證券商係福邦證券、富邦證券及凱基證券，申請時資本額3億9900萬元；萬達寵物公司112年合併營業收入為25億4370萬6000元，歸屬於母公司業主稅後淨利為8307萬5000元，每股盈餘為2.13元；113年第1季合併營業收入為7億953萬9000元，歸屬於母公司業主稅後淨利為3689萬4000元，每股盈餘為0.92元。

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