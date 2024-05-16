《文創股》大宇資進軍休閒博弈市場 出售遊戲IP盼年底完成

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【時報記者莊丙農台北報導】大宇資(6111)公告授權董事長規畫及洽談《仙劍奇俠傳》海外智慧財產權及《軒轅劍》全球智慧財產權，董事長涂俊光表示，目前大陸、台灣都有文創廠商來洽談出售事宜，目標今年底前完成。此外，大宇資已經開發完成休閒博弈手遊，今年已經在中南美洲測試，希望成為公司未來營運的新動能。

大宇資在2021年處份《仙劍》大陸版權的金額達到23億元，由於《軒轅劍》IP價值沒有《仙劍》，加上時空環境不同，涂俊光認為，這次處分的金額不會像《仙劍》一樣高，但會計師出具的估價還是有一定水準。

至於為何要處分《軒轅劍》IP，涂俊光指出，2023年《仙劍》在中國大陸有23個產品，《軒轅劍》只有2個合作案。而《軒轅劍》主要在神話演繹的歷史故事，跟《仙劍》著重在愛情不同，且《軒轅劍》IP已經7年沒有產品，台灣也欠缺開發中國歷史的團隊，對武俠風格也越來越淡化，因此，《軒轅劍》題材在台灣較難發揮，但大陸還有市場，決定出售IP。

涂俊光認為，3A級遊戲大作開發成本要3億元以上，產品要銷售全球，是很大門檻，因此，大宇資可以走向小而美的單機遊戲，像是《女鬼橋2》上市1周，已經銷售5萬套，大幅優於《女鬼橋1》1周2.4萬套，目前《女鬼橋1》累計銷售15萬套，《女鬼橋2》20萬套、千萬收入邁進。

對於今年的遊戲上市計畫，6月將推出代理的線上遊戲《洶湧海豚》，下半年再推2款單機遊戲，分別是與義大利合作的《釀造物語2》以及《咒》，第4季有款線上遊戲上市。

大宇資同時也進軍休閒博弈市場，歷經一年多開發，今年春節期間在秘魯、烏拉圭、哥倫比亞、委內瑞拉等中南美洲上市測試，休閒博奕平台內已經有20～30款機台，還會持續增加遊戲及推廣到全球3～5個地區。