《傳產》享匯差？ 外國人砸4.07億買冠德信義

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【時報記者郭鴻慧台北報導】最新實價揭露，信義計畫區豪宅「冠德信義C棟」，今年1月出現中高樓層交易，總價約4.07億元、單價186.4萬元，且採毛胚屋交屋，特別的是，購入買方為擁有外國籍的自然人。觀察近三年外籍人士來台買億元豪宅的案例，還有松山區「潤泰敦峰」、大直「西華富邦」、內湖別墅「樸山水澗」、台中「由鉅大恆」等案。其中2023年交易的「潤泰敦峰」，總價約1.79億元、單價202.7萬元；2022年交易的「西華富邦」，總價3.3億元、單價223.2萬元，這兩筆的單價都突破200萬俱樂部門檻。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，外國人來台購買房地產，需看所屬國家是否允許台灣人，在該國置產的「平等互惠」原則。而這些來台置產的外籍人士，大多與台灣有地緣關係或親屬關係，因此購屋著重自住需求，加上近期台幣貶值，對持有外幣為主的外籍人士來說，可用更好的匯率換到台幣，使來台購置不動產的資金更為充裕。

根據內政部統計月報資料，外國人在台購置不動產的建物筆數，2022年有1191筆，2023年微幅下降至1042筆，減少12.5%。而今年1~3月目前全台有290筆，其中台北市有86筆最多、其次是新北市54筆。

張旭嵐指出，雙北市的工作機會及政經資源仍較其他縣市豐沛，國際企業來台設立分公司、購置不動產也更具置產價值，所以一直都是外國人購置建物的首選地區，而根據地政司統計資料，2022年外國人在台取得建物面積較多的國家，包括英屬維京群島、美國、香港、英屬開曼群島及馬來西亞等地，不過去年私法人購屋採許可制上路後，影響境外公司在台購屋的意願，因此外國人取得建物量也隨之降溫許多。