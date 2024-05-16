《產業》OVO發表智慧投影機 今年營收拚3億元

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【時報記者莊丙農台北報導】OVO展雋創意發表首款超旗艦Ultra HD智慧投影機「真4K無框電視」K9，執行長吳有順指出，去年OVO智慧投影機銷售2.1萬台，今年國內銷售估計持平，但在可移動電視「推推閨蜜機」及超短焦投影機預購出貨，全年營收拚3億元，預計2027年IPO。

OVO發表智慧投影機「真4K無框電視」以及嗨霸王「可K歌HiFi電視」KT65/55，即日起於 Hihibox及WaBay挖貝雙平台群眾募資起跑。而日前募資突破1900萬元的產品可移動電視「推推閨蜜機」TT1正式上市，實體通路將攜手量販龍頭家樂福首發，並上架OVO官網、momo、PChome 24h、Yahoo、蝦皮購物等電商。

吳有順表示，OVO將高亮度、高性能4K智慧投影機價格帶進入普及價位，相較於一般電視尺寸，在超百吋畫面上更可充分表現4K細緻畫質與沈浸感，將逐漸成為高端主流機種。

OVO智慧投影機2023年銷量突破2.1萬台，連續2年全台銷量第一，整體營收近2億元，三大產品線方面，智慧投影機占比6成，智慧電視、可移動電視占比3成，小家電占比1成。由於「推推閨蜜機」去年預購、今年正式出貨，預購量達到1000台以上，超短焦投影機也開始出貨，雖然智慧投影機因國內市場逐漸飽和，銷量持平，但營收可望年增3成以上。

此外，今年底預計產品出海，鎖定美國、日本市場，希望增添營運動能。