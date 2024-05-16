陸68城推住房以舊換新以政府指定企業收購模式最受歡迎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

澎湃新聞16日報導，據統計，截至目前，大陸至少有68個城市推出「以舊換新」相關政策。「以舊換新」的城市量級升級，拓展至一線城市；同時，4月以後，「以舊換新」的政策力度也在提升。各個城市「以舊換新」模式差異明顯，成效以政府指定企業收購模式，最受歡迎。

報導稱，對於目前的「以舊換新」的階段，地產「以舊換新」仍處於因城施策的試點階段，各地模式差異較大。 「以舊換新」的途徑豐富，最初的模式為提前鎖定新房房源並優先出售舊房的「代售購新」模式；二是回購方式，有城市用財政補貼鼓勵房企收購舊房以達到賣新的效果，國企收購用作保障房，政府收購用作安置房；三是，為活躍購房市場，部分城市專門出台「以舊換新」的配套措施，給予購房者專屬優惠、定向取消「限售」。 最為獨特的當屬「肇慶模式」，無需賣房即可「換新」。廣東省肇慶市首次提出「舊轉保」，即存量房屋持有人可以通過「舊轉保」的形式交由政府統租，由此獲得政府指定機構支付的一定年限租金，並將其全部用於購買商品房。

推動住宅「以舊換新」的城市，已經由最初的三四線城市推廣至一線城市。5月3日，上海市房地產行業協會、上海市房地產經紀行業協會積極回應第五屆上海「五五購物節」，聯合倡議在上海發起商品住房「以舊換新」活動。

大陸海報新聞報導，截至5月10日，鄭州二手房「以舊換新」試點工作網路報名平台累計接到報名申請504個，經初審符合收購條件的房源255套，經與換房群眾現場洽談，共有104套房源客戶確認換房意向。據《鄭州日報》報導，其中11名已與開發商簽訂購買新建商品房認購協議。

鄭州的「賣舊買新、以舊換新」共有兩種方式：一種是，政府指定鄭州城市發展集團有限公司作為收購主體收購二手住房，促成群眾通過「賣舊買新、以舊換新」購買改善性新建商品住房，全年計畫在主城區全面實施完成5000套。同時，政府政策鼓勵群眾通過市場交易實現「賣舊買新、以舊換新」，全年計畫完成5000套。 鄭州之外，採用換購模式的城市市場迴響也相對積極，專案來訪認購好轉。 4月2日，無錫市梁溪城市發展集團有限公司在全市率先發布商品房「以舊換新」公告。在梁溪區範圍內試行梁溪城發集團指定主體回購居民存量二手商品住房，居民在梁溪城發集團下屬控股在售專案新購商品住房。 梁溪城發集團發布的消息顯示，「以舊換新」活動發布1個月，首批次成交已超過40套，轉化率超85％。

據微信公眾號「南京房產微政務」消息，為支持改善性購房需求，4月27日，南京安居建設集團有限責任公司宣布啟動主城六區存量住房「以舊換新」試點，首批試點房源共2000套。換購人可用一套或多套存量住房置換一套或多套新建商品住房，置換總價不高於所購新建商品住房總價的80％。存量住房收購價格以評估價為依據。

《中國房地產報》報導，從4月27日上線至5月5日，微信小程序「寧換新」平台登記意向報名3610組，初審符合條件2947組；在售項目現場累計來訪1705組，繳納新房意向認籌金322組。

克而瑞地產研究表示，「以舊換新」意在打通一二手房置換鏈條，促進改善需求釋放。同時，「以舊換新」是消化存量房產的政策抓手，響應了政治局會議「去庫存」號召。4月30日，中央政治局會議定調房地產：要結合房地產市場供求關係的新變化、人民群眾對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高品質發展。 華泰證券房地產研究團隊表示，在今年4月鄭州出台政策後，由於力度相對較大（政府收儲5000套＋優化交易5000套，且都給予換房補貼），且允許購買其它房企開發的專案，市場關注度開始提升，此後南京亦出台2000套的政府收儲方案。

華泰證券認為，4月政治局會議定調後，地產「以舊換新」的城市範圍和政策力度有望加碼，通過直接消耗庫存，對平衡房地產供求關係施加更大影響。