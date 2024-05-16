《電週邊》廣達法說後 外資上修目標價至370元、維持「買進」

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【時報記者任珮云台北報導】廣達(2382)法說會後，外資出具報告將目標價上修到370元，維持「買進」評級，外資預估，2Q的營收將因AI伺服器需求增加而實現季增長雙位數，並在2025年進一步增長，GB200也將挹注動能。

廣達首季三率三升，EPS達3.13元。主要受惠於改善的產品組合，非營運收益增加，包括利息收入和外匯收益提高。而營運費用率高於共識，因為研發支出增加。

外資預估，廣達第二季度量子人工智能（AI）伺服器（其H100伺服器型號）的銷售將按季度增長雙位數，並且GB200伺服器在2025年有強大的上行潛力。估計整體第二季度收入將按季度增長23%。管理層預計AI伺服器將佔2024年總伺服器收入的50%。

外資強調，市場對AI伺服器的強勁需求將持續到2025年，廣達可能是Nvidia的GB200項目的主要原始設備製造商（ODM），客戶例如Meta、亞馬遜和谷歌；預計訂單將於2025年上半年進入大量生產階段。

廣達管理層預計筆記型電腦出貨量將按季度增長單位數，有機會在結構上是平均售價較高的筆記型電腦，這也可能改善第二季度的毛利率。不過，由於廣達將更多地將焦點轉向非PC產品如伺服器，並且在2024年加快產品組合的轉變。因此，外資預計，廣達筆記型電腦銷售的貢獻將從2023年的約40%下降至2024年的25-30%。