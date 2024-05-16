權值三王齊開趴 0050成分股近30檔漲逾1％

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權值三王台積電（2330）、鴻海（2317）及聯發科（2454）今（16）日同步大漲，至9點2半時，三檔個股就貢獻指數超過170點，推升加權指數大漲340點，一早高點21,491點與21,500點僅有一小步之遙，台灣50指數成分股約有30檔大漲1％～6％，權值股帶頭衝，扮演台股大漲功臣。

台股從上周五至今已連5日大漲，累計上漲約900點，而台積電就大概貢獻了480點，占比約54％。

權值股今天全面動起來，據統計，台灣50指數的50檔成分股除了光寶科、南亞科、中租-KY、緯創及廣達等較顯疲弱，緯維持在平盤或盤下之外，其餘多數維持上漲格局，更有近30檔上漲1％以上，智邦今天漲勢亮眼，大漲超過6％。

台積電今天續創高，股價穩步上揚，推升至855元大漲16元，漲幅1.91％，，聯發科今天股價重展攻勢，早盤攻上1,200元，大漲3.9％，鴻海在外資券商給出210元目標價與加碼評等後，股價一早也直逼180元大關，來到179元。緯穎昨天股價攻頂、市值排名衝上14名之後，今天股價與市值續創歷史新高，盤中高點一度來到2,680元、大漲超過3％；大立光今天股價出現復活上漲約3％，早盤高點為2,325元。

此外，航海王長榮及金控股今天都沒缺席，元大金、富邦金等今天都大漲約2％。