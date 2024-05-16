《美股掃瞄》通膨落美股飆 美超微15.8%超狂

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國4月消費者通膨率低於預期，使聯準會今年降息的希望進一步升溫，周三美股三大指數同步創下歷史收盤新高，標普500指數和那斯達克指數漲逾1%，道瓊指數朝4萬點重大里程碑又更邁進一步。由科技股領軍，三大指數亦創下盤中歷史高點。費城半導體指數大漲2.9%，輝達漲3.6%、台積電ADR漲2.4%，美超微飆升15.8%。

美國勞工部公布4月消費者物價指數（CPI）年漲幅放緩至3.4%，，核心CPI年漲幅降至3.6%，創下3年來最小增幅。4月CPI月漲幅放緩至0.3%，低於市場預期的月漲0.4%。數據顯示通膨終於重返下跌趨勢，促使投資人加碼押注聯準會將在9月和12月降息。

此外，美國4月零售銷售額與3月持平，低於3月份的月增0.7%和市場預期的月增0.4%，因汽油價格上漲，排擠了其他項目支出，顯示消費者支出正在失去動能。經濟學家預期美國的通膨壓力可望在第二季緩解，並逐步朝聯準會設定的2%目標邁進。

周三收盤，道瓊指數漲349.89點或0.88%，報39,908.00點。標普500指數漲61.47點或1.17%，報5,308.15點。那斯達克指數漲231.21點或1.40%，報16,742.39點。費城半導體指數漲141.15點或2.88%，報5,045.08點。

標普500指數11大類股幾乎全漲，非必需消費類股、必需消費類股近收平，表現相對乏力。對利率敏感的科技股與房地產股分別上漲2.3%和1.7%，表現最佳。

在重磅股中，輝達上漲3.6%，給標普500指數帶來最大的提振，其次是微軟漲1.75%，蘋果漲1.2%。

晶片股表現強勁。AI受惠股美超微（Super Micro Computer Inc）飆漲15.8%，在標普500指數成分股中漲幅最大。超微漲4.25%、應材漲3.66%、高通漲3%、美光漲2.40%。

台股ADR僅聯電跌0.36%。台積電漲2.4%、日月光漲2.3%、中華電信漲0.91%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數微升0.03%。

市場交投熱絡，美國交易所成交量總計147.8億股，過去20日均量為111.1億股。紐約證交所上漲與下跌股數比為3.02：1。那斯達克指數上漲與下跌股數比為1.69：1。