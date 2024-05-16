《電零組》健和興前4月稅前EPS1.76元 新產品為今年添柴火

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【時報記者張漢綺台北報導】健和興(3003)自結前4月每股稅前盈餘為1.76元，健和興搶攻車用及儲能市場有成，隨著新產品出貨逐步放量，今年營運有望比去年好。

健和興現有產品以電動車充電槍等車用產品與儲能為主，受惠於充電槍及儲能產品出貨增溫，健和興自結4月合併營收達3.78億元，月減2.09%，年增6.91%，營業淨利為4938萬元，較上月成長14.79%，單月稅前淨利為7598萬元，月成長2.37%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.49元；累計前4月合併營收達14.04億元，較去年同期營收衰退0.52%，每股稅前盈餘為1.76元。

健和興充電槍產品線擁有完整全球充電站主流規格新產品，包括可提供電流500A高功率充電美規CCS1&歐規CCS2液冷式充電槍、美規TYPE1二代槍、美規NACS充電槍最高可提供350A充電，以及CCS1搭配輕量化電線、機車DC充電槍符合IEC規範，可達70A，健和興表示，公司充電槍產品特性：防水等級皆可達IP67、耐插拔次數一萬五千次以上，皆可安裝溫度傳感器，下半年亦預計推出500A液冷充電槍。

在儲能方面，健和興表示，全球2050年淨零排放的目標下，全球儲能系統市場預估至2032年將成長至逾1,500億美元，複合成長率達14%，健和興亦於儲能市場持續開發新產品，主要提供於儲能櫃連接器、智慧能源管理系統、微電網、工業用電大戶、太陽能及風力發電相關裝置。

健和興彰濱新廠已建廠完成，預計下月遷移充電槍產線，視客戶訂單動能增設充電槍產線，泰國新廠於2024年第2季開始生產，以生產儲能、電力配電的綠能產品為主，並於2024年下半年配合歐美客戶要求從泰國供貨。