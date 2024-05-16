《半導體》迎戰生成式AI 群聯祭企業級SSD品牌「PASCARI」

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【時報記者王逸芯台北報導】群聯(8299)宣布，發表全新企業級SSD品牌「PASCARI」，並推出符合高階企業級SSD儲存市場需求的PCIe Gen5 X200系列SSD。群聯此一重要的策略布局，正是為了因應生成式AI技術的快速成長以及迎接企業對高效能儲存解決方案的殷切需求。

群聯表示，PASCARI品牌是群聯專為企業級和資料中心應用而量身打造的SSD產品線。PASCARI正式亮相之際，群聯也同步發表了首款PCIe Gen5企業級SSD新品X200系列。這款X200 SSD產品專為高效能運算、AI應用、超大規模資料中心等需要密集讀寫資料的應用場景所設計，提供極致效能、最大儲存容量以及先進的韌體客製化功能。

群聯執行長潘健成表示，由於企業級SSD市場的特性以及客戶需求，群聯在經過縝密的思考以及與無數客戶的討論後，決定推出專為企業級SSD儲存市場打造的PASCARI品牌，讓群聯擴大滿足日漸成長的生成式AI、資料中心、雲端應用等伺服器需求。PASCARI品牌的推出象徵著群聯在創新研發的另一里程碑。群聯不僅致力於開發頂尖產品，更透過IMAGIN+客製化設計服務，全力協助全球客戶打造所需的高效能NAND儲存架構與功能，以確保加速客戶的業務成長和協助提升客戶系統的附加價值。

IDC的SSD研究副總裁Jeff Janukowicz表示，群聯藉由PASCARI品牌的建立，彰顯群聯深耕企業級SSD創新研發的決心，為伺服器客戶提供”專為快速部署於新世代資料中心而量身訂製、能最大化效益的儲存技術，且透過新產品X200產品線的推出，展現群聯在提供符合市場瞬息萬變需求方面的卓越實力。