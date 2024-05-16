0516群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

（1）通膨降溫了，股市創高了！

（2）就業、通膨、消費數據都在下降…

●美國四月CPI&核心CPI年增率3.4%&3.6%（預期:3.4%&3.6%）

美國四月CPI年增率細項

●美國四月CPI&核心CPI月增率0.3%&0.3%（預期:0.4%&0.3%）

●美國四月超級核心CPI年增率&月增率4.9%&0.4%

●核心通膨趨勢再度反轉向下

●核心商品的通縮將放緩

●預估未來通膨依舊僵固

有聯準會傳聲筒之稱的NickTimiraos撰文稱，4月的通膨報告顯示，上月物價壓力有所緩和，這應該會讓聯準會官員在下個月的會議上更輕鬆地維持政策不變。

●由於可能還需要兩份報告才能支撐官員們對通膨能夠回到疫情前普遍存在的較低水平的信心，聯準會可能不會準備在9月之前降息。

●美國四月零售&核心零售銷售月增率0.0%&0.2%（預估:0.4%&0.2%）

美國四月零售銷售月增率細項

●亞特蘭大分行第二季GDP預估3.8%

堪薩斯城聯邦銀行行長JeffreySchmid表示，政策制定者在等待通膨壓力緩解的證據，利率可能會在一段時間內保持高位。他表示，貨幣政策「處於適中位置」，他預計通膨率將回到聯儲會2%的目標水平。

明尼阿波利斯聯邦銀行行長NeelKashkari重申，聯儲會可能需要將利率在當前水平再維持一段時間。他還質疑利率水平對美國經濟起到了多大的制約影響。

芝加哥聯邦儲備銀行行長AustanGoolsbee對四月價格成長放緩表示歡迎，但表示仍有進一步通貨緊縮的空群益早安講師並無經營任何通信群組或社群間。

拜登和川普同意進行2020年來的首次電視辯論。

美國總統喬·拜登和共和黨人唐納德·川普表示將在6月27日進行辯論，二人2024年競選活動的首次電視直播對峙比預期提前了幾個月。

拜登周三在X上發帖表示，他「收到並接受了」CNN與川普辯論的邀請。川普的競選團隊隨後表示他也同意參加。

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