「櫥下極奢氣泡三溫UVC飲水機」MYFEEL獨家集資上市

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天氣越來越熱，能明顯感受到夏季的來臨，在炎熱溫度下能喝上一杯冰涼氣泡水，不但消暑也解渴！來自美國的百年飲水淨水品牌OASIS，2024推出全新「櫥下極奢氣泡三溫UVC飲水機」，5月15日晚上9點於MYFEEL群眾集資平台，獨家集資上市。這款「氣泡三溫飲水機」是目前市面上少見，兼具淨水、熱水多段水溫調節並搭載冰爽氣泡水功能的機型。搭配三道安心抑菌軟水濾芯，為使用者的飲水安全提供保障。多功能的設計與高規格的過濾系統，引起網路上超過四千位民眾的討論與關注。

市面上超少見！熱水多段水溫出水，搭載冰爽氣泡水功能！

「OASIS櫥下極奢氣泡三溫UVC飲水機」冰水、溫水、熱水、氣泡水四合一機種，一次滿足各種飲用情境，檯面不再被各種機器堆滿滿，真正實現一台喝到底！一年四季都可隨自身需求選擇最合適的水溫，同時搭載超大容量儲熱系統，解決消費者時常因飲水設備熱水容量不足而產生的困擾。

氣泡出水則使用由恆隆行總代理知名氣泡水機SodaStream同規格的打氣瓶，所提供綿密的口感，更勝市售瓶裝氣泡水。觸控式龍頭出水設計，適合安裝在家中廚房中的水槽邊，無論是料理時需要裝取飲用水，或是想運用氣泡水調製甜飲與雞尾酒，都十分方便，集各式需求於一身方便易操作的介面，家中小孩也能自己動手選擇，取代市售含糖飲料，更健康也衛生。

頂級國際認證濾芯＋專利UVC瞬間殺菌結構，為飲水品質提出安心保障。

市面上飲水機百百種，濾水器的規格與濾水的安全程度，往往是民眾關注的焦點。「OASIS櫥下極奢氣泡三溫飲水機」從消費者們對於飲水安全的考量出發，在濾水品質上提出細心把關，搭配通過NSF及SGS全球嚴格檢驗的三道式過濾設計：高效銀離子碳纖維濾芯、兩層高效軟水濾芯，以及高效能的專利UV瞬間殺菌系統，強效過濾每一滴水，將水中較粗之雜質如鐵、砂石、微生物、膠狀物等等淤泥去除；同時過濾鉛離子、氯氣和毒素，減少水中的異味、異色，還能去除鈣、鎂離子，軟化水質！透過多道防護與過濾，讓消費者能夠喝得健康又安心。

貼心設計搭配客服：格威GOOD＋服務管家，優化讓你的使用體驗！

「OASIS櫥下極奢氣泡三溫飲水機」從外型到使用體驗，都為消費者仔細考量。高質感金屬龍頭外型，採霧面材質不易留下指紋。搭配廚下一體式設備，櫥上看得到精緻美感，檯面下更是簡潔俐落。機身的使用設計貼合使用者的需求，出水龍頭搭配自動感應環境光源節能模式，高效省電不耗能；超大容量出水，每分鐘流量最快達到2.4公升，在講求省電的同時維持飲水機的使用效率。

除了在機能與外型上用心，「OASIS櫥下極奢氣泡三溫飲水機」更搭配貼心的客戶服務，格威Good＋服務管家系統，從安裝可行性的線上評估，到安裝使用後諮詢服務，都可隨時與格威Good＋管家的專人客服聯繫，為消費者提供最優質的使用體驗。

OASIS遵循百年高品質的標準，推出全新商品「櫥下極奢氣泡三溫飲水機」，為大家的日常飲水提供安心保障。「OASIS櫥下極奢氣泡三溫飲水機」將於5月15日晚上9點開始在MYFEEL群眾集資平台上架，展開為期兩個月的預購式集資，更多新品上市優惠與活動可前往MYFEEL集資網站首頁查詢：https://myfeel.design/nLjJD