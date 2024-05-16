5／16期貨市場掃描

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美股

美股周三上漲，三大指數均創收盤歷史新高，受通膨數據如預期放緩的激勵，十年公債殖利率也降至一個月新低；市場樂觀預期聯準會最快可能在9月份開始降息，降息機率達到70％。

道瓊工業平均指數5月15日終場上漲0.88％（349.89點）、收39,908.00點。標準普爾500指數上漲1.17％（61.47點）、收5,308.15點。那斯達克指數上漲1.40％（231.21點）、收16,742.39點，連續第二天創新高。費城半導體指數上漲2.88％（141.15點）、收5,045.08點。

道瓊指數前5大權重股當中，聯合健康保險（權重8.53％）上漲0.71％，高盛（權重7.61％）上漲1.66％，微軟（權重6.92％）上漲1.75％，開拓重工（權重5.95％）上漲0.52％，家得寶（權重5.85％）上漲2.40％。

周三公布的通膨數據符合預期，美國4月消費者物價指數（CPI）以及核心CPI月增幅均較前月的0.4％降至0.3％，CPI年增幅較前月的3.5％降至3.4％，核心CPI年增幅較前月的3.8％降至3.6％，此創下3年以來新低。安聯貿易北美（AllianzTradeNorthAmerica）資深經濟學家丹·諾斯（DanNorth）認為，即使通膨放緩，聯準會也不太可能考慮在9月以前降息。

聯準會主席鮑爾周二（14日）表示，聯準會需要保持耐心，等待更多證據表明高利率正在抑制通膨以及通膨繼續降溫，因此需要在更長時間內保持利率在高位。對於周二所公布的PPI數據，鮑爾表示，美國PPI數據釋放出相當混亂的信號，雖然不會過熱，但屬於某種程度上的「喜憂參半」。

美國4月生產者物價指數（PPI）月增0.5％，預估為0.3％，前值為0.2％；與去年同期相比，4月PPI年增2.2％，符合預期，前值為2.1％。美國4月PPI月率漲幅高於預期，或表明通膨壓力需要更長時間才能緩解。

財經網站Forexlive分析師巴頓（AdamButton）表示，4月PPI月增幅攀升完全是由於3月份的數據被下修了，如果把這些因素都剔除，就會發現其實與預期相差無幾，這也反映在年率符合預期上面。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨5月15日收盤上漲0.61美元或0.8％至每桶78.63美元，因通膨數據放緩提振降息預期，以及原油庫存減少的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.37美元或0.5％至每桶82.75美元。美國上周原油庫存減少250萬桶，減量高於分析師平均預估的50萬桶。

美國4月消費者物價指數（CPI）以及核心CPI月增幅均較前月的0.4％降至0.3％，CPI年增幅較前月的3.5％降至3.4％，核心CPI年增幅較前月的3.8％降至3.6％，此創下3年以來新低。市場樂觀預期聯準會最快可能在9月份開始降息，降息機率達到70％。

石油輸出國組織（OPEC）5月14日發布月報表示，儘管地緣政治發展和經濟預測面臨重大不確定性，但OPEC仍維持對2024年和2025年全球石油需求的預測。報告預計2024年全球石油需求將年增220萬桶/日，2025年將年增180萬桶/日，與前月報告的預測相同。OPEC+將在6月1日開會討論市場狀況以及產量水準，分析師預計，OPEC+將在會議上延長當前生產配額和自願削減的生產額度。

報告表示，4月份OPEC一籃子原油價格上漲5.8％或每桶4.90美元，達到平均每桶89.12美元，市場對油市的看多氛圍有所增加。美國商品期貨交易委員會5月10日報告則顯示，截至5月7日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周減少19％至215,444口，創下11周以來的新低。

報告對2024年和2025年世界經濟成長預測維持不變，分別為2.8％和2.9％。美國2024年及2025年經濟成長分別小幅上修至2.2％及1.9％。歐元區經濟成長預測維持不變，分別為2024年0.5％及2025年1.2％。俄羅斯2024年經濟成長小幅上修至2.3％，而2025年預測仍為1.4％。

今明兩年，日本經濟成長預測分別為0.8％和1％，中國經濟成長預測分別為4.8％和4.6％，印度經濟成長預測分別為6.6％和6.3％，巴西經濟成長預測分別為1.6％和1.9％。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨5月15日全面下跌，因巴西農業部上調黃豆玉米產量預估。7月玉米期貨收盤下跌1.1％至每英斗4.6250美元，7月小麥下跌1％至每英斗6.6575美元，7月黃豆下跌0.1％至每英斗12.1350美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）7月棉花期貨5月15日上漲1.1％至每磅75.41美分，7月粗糖期貨下跌1.2％至每磅18.65美分。

巴西農業部下屬國家供應公司（Conab）5月14日發布2023/24作物年度第8次調查報告表示，巴西糧食總產量預估為2.95億噸，但強調南大河州的暴雨可能會對最終產量造成負面影響。Conab總裁埃德加·普雷托（EdegarPretto）表示，目前還不能準確計算該州農業的損失，暴雨造成的氾濫導致交通困難，因此無法進行更詳細的評估。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&CornAdvisorInc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（MichaelCordonnier）5月8日報告表示，巴西大多數分析師估計南大河州可能會損失10-15％的黃豆，即100-200萬噸，分析師估計該州的黃豆產量為1,900-2,000萬噸。

Conab月報將巴西玉米產量預估較前月上調60萬噸至1.116億噸，較上年度減少15％；黃豆產量預估較前月上調120萬噸至1.477億噸，較上年度減少4.5％，主要根據馬拉尼昂州、戈亞斯州、帕拉州、馬托格羅索州、南里奧格蘭德州和米納斯吉拉斯州新種植面積的確定，調整了2023/2024年黃豆播種面積，二茬玉米的播種面積也同樣有所調整。

報告指出，受到不利天氣條件的影響，大多數生產州的頭茬玉米收成產量低於上年度的產量。二茬玉米收成時，情況並不一致。馬托格羅索州大部分農作物處於灌漿期，發育良好，土壤水分儲備良好。然而，在南馬托格羅索州、聖保羅、米納斯吉拉斯州和巴拉那州部分地區，4月降雨量減少導致多個地區雨水不足。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）6月黃金期貨5月15日收盤上漲35美元或1.5％至每盎司2,394.9美元，美元指數下跌0.7％，7月白銀期貨上漲3.6％至每盎司29.729美元。紐約商業交易所（NYMEX）7月鉑金期貨上漲2.4％至每盎司1,070.1美元，6月鈀金期貨上漲3.3％至每盎司1,015美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）15日黃金持有量持平為831.93公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少28.43公噸至13,073.06公噸。

美國4月消費者物價指數（CPI）以及核心CPI月增幅均較前月的0.4％降至0.3％，CPI年增幅較前月的3.5％降至3.4％，核心CPI年增幅較前月的3.8％降至3.6％，此創下3年以來新低。市場樂觀預期聯準會最快可能在9月份開始降息，降息機率達到70％。

法盛（Natixis）貴金屬分析師伯納德·達達（BernardDahdah）報告表示，金價今年以來仍上漲14％，儘管較上月創新高的水平有所回落，主要因為市場的焦點再度回到聯準會的貨幣政策上面。上周，幾位聯準會官員表示降息時機未到，因通膨仍然處於較高水平的影響。

美國聯準會理事米歇爾·鮑曼（MichelleBowman）10日表示，過去幾個月美國通膨數據仍令人失望，需要很長一段時間才能確信通膨將實現聯準會設定的2％目標，而達成通膨目標是聯準會降息的先決條件。有鑒於此，她預計聯邦基金利率將在更長時間內維持在當前水平，目前沒有降息的任何計劃。達拉斯聯邦儲備銀行行長洛里·洛根（LorieLogan）也表示，聯準會考慮降息還為時過早。

不過，達達認為，聯準會的貨幣政策如今只是黃金市場第二大的影響力量，亞洲市場特別是中國已成為黃金市場的主導力量，亞洲市場參與者正從價格接受者的角色轉向價格制定者的角色。報告指出，自上海黃金交易所於2014年成立之後，現在已經成為全球最大的實體現貨黃金交易所。

報告指出，自2008年金融海嘯爆發之後，由於對美國債務的擔憂，中國消費者已經開始認定黃金這一具有吸引力的資產。2013年則是中國市場展現其影響力的關鍵一年，當年中國消費者創紀錄買入了1,400公噸黃金，令金價在每盎司1,200美元價位止跌，抵擋了西方投資人的黃金ETF（交易所交易基金）拋售潮。