《基金》國泰投信2檔旗艦型ETF配息 出爐 最後買進日在今天

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【時報記者任珮云台北報導】國泰投信旗下兩款旗艦型ETF，國泰永續高股息（00878）和國泰10Y+金融債（00933B），發佈了重要公告。00878宣布將在2024年第二季度每單位配發0.51元，已連續兩季創新高。另一款00933B則宣布本月配息維持在0.07元。這兩款ETF的受益人數近140萬人，除息交易日為5月17日，投資者應留意在5月16日收盤前買進或持有，以參與本次配息。

00878預計本次將配發超過60億元的股息。本次配息組成包括資本利得68.63%、股利所得27.32%、收益平準金3.92%及利息所得0.13%。00878的基金經理游日傑表示，自2020年7月成立以來，該基金每季穩健配發股息，其指數設計著重企業ESG評級、市值、獲利性、殖利率等表現，並以追求資產長期增值為主要目標，讓投資人安心存股累積財富。

00933B今年以來受益人數幾乎翻倍，成立僅半年就擠進台灣市場中債券ETF的前五大，目前受益人已超過12萬名，基金規模達新台幣499億元。由於其具有月月配息的機制，受到喜歡投資風險較低、穩定領息的投資者喜愛。

至於投資者關心的聯準會降息時程，國泰投信ETF研究團隊表示，根據芝商所FedWatch工具顯示，市場預期聯準會最快在9月啟動降息，降息1碼的機率為50.5%。預計2024年全年合計降息碼數為2碼，較3月利率點陣圖更為保守。但無論降不降息，多數人投資債券主要是為了收利息，降息前利率在高檔對領息有利，降息開始後，債券價格將上揚，投資者可先將債息收入入袋，等待之後坐收資本利得的好時機。