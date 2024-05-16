格斯科技＊電池可望打入軍工產業

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格斯科技＊（6940）跨入軍工產業，近期通過台船子公司台船動力電池芯的過充過放電性能測試，有利於後續船舶應用及國艦國造所需船舶電池業務推進，另外也和軍工大廠合作，展開產品規格需求交流，後續雙方會在軍用大型無人機電池和儲能相關產品合作。

格斯科技主打鈦酸鋰（LTO）電池芯，公司表示，從鋰電池上游材料、鋰電池芯、模組到各式應用產品，特別是團隊掌握先進材料技術，以鈦酸鋰、高鎳三元（NCM811）搭配矽碳負極的高端電芯為核心，垂直整合發展應用於電動車、儲能等各式高端鋰電池產品。

格斯科技擁有全台首座GWh等級軟包鋰電池芯超級工廠，中壢新廠在去年中落成啟用，目前產能約250MW，正持續擴產，預估到明年第一季，產能將拉升到1GW。

除了儲能設備、無人搬運機、電動巴士等應用之外，格斯科技也拓展軍工市場。近期通過台船子公司台船動力電池芯的過充過放電性能測試，後續可望合作發展船舶應用及國艦國造所需船舶電池業務。此外，格斯科技也和軍工大廠展開技術與應用產品規格需求交流，後續雙方會在軍用大型無人機電池與軍用相關儲能的產品合作。

格斯科技表示，鈦酸鋰電池具有高安全及長循環壽命，相對高鎳三元電芯與磷酸鋰鐵（LFP）來說安全許多，即便在多次的充放電下，電芯本身的溫度也不會超過40度，並且可以在高倍率的條件下，有優良的充放電表現，可以實現快充的需求。以每天完整充放電兩次計算，使用壽命可達15年以上。相比之下，其他材料鋰電池壽命在2,000～4,000次，且可用電量降至80％以下，因此鈦酸鋰電池使用上，可替客戶省大量維運或更換成本，在需要高可靠度與長期使用的電動載具與儲能解決方案上有其優勢。