斯洛伐克總理遭暗殺挨5槍 手術後脫離險境

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斯洛伐克總理費科（Robert Fico）今天稍早遭暗殺未遂，身中多槍，一度生命垂危；經數小時手術後，目前已脫離險境。

59歲的費科在今天結束一場政府會議後離開時，遭槍手連開5槍；費科一度生命垂危，在今晚接受數小時的手術。

副總理兼環境部長塔拉巴（Tomas Taraba）告訴英國廣播公司（BBC）：「我感到非常震驚…幸運的是，據我所知，手術進行得很順利，我想他最終能熬過來…他目前沒有生命危險。」

塔拉巴說，一顆子彈穿過費科的胃，第2顆子彈擊中關節。

國防部長卡利尼亞克（Robert Kalinak）在數小時前的記者會中表示，費科在挨了幾槍後，有「嚴重的多重創傷」。

斯洛伐克是北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟成員國，過去鮮少有政治暴力史。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和美國總統拜登與斯洛伐克的歐盟夥伴，都對這起槍擊事件表示震驚和譴責。

擁有540萬人口的斯洛伐克，近年來出現兩極化的政治辯論，包括上個月的總統選舉，這場選舉結果有助費科鞏固政權。

內政部長埃斯托克（Sutaj Estok）表示：「這次暗殺未遂是出於政治動機，行凶者在總統選舉後不久才做出這項決定。」他指的是費科盟友佩拉格利尼（Peter Pellegrini）在4月贏得總統選舉。

費科在政府會議結束後走出大樓，與迎接他的人群握手，根據路透社一名目擊者描述，當時聽到了槍聲，然後警方將一名男子按倒在地上。

斯洛伐克新聞媒體指出，槍手曾擔任購物中心的保全人員，著有3本詩集，也是斯洛伐克作家協會（Slovak Society of Writers）的成員。新聞媒體Aktuality.sk報導，他的兒子表示，他的父親擁有合法的槍枝許可證。

根據報導，犯嫌的兒子說：「我完全不知道我父親的意圖是什麼，他計劃了什麼，發生了什麼事。」