00940換股前夕…長榮權值比重提升 專家這樣解讀

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高息ETF 00940將於17日（周五）完成換股，多家法人發布報告評估，目前權重第一的長榮（2603）將因為殖利率下降而被剔除，但在國際貨運價格上漲的趨勢下，投信反而連4日買超長榮達1.3萬張，使得想「吃豆腐」的投資人，難以掌握00940的實際動態。

00940 4月1日掛牌時，募資金額超過1,700億元，其中長榮的權重為9.31％，到了5月15日，長榮的權重提升到了11.21％。有專家認為，長榮在00940的權重增加，顯示出00940可能不會剔除長榮，反而是反向增加持股，保留在成分股名單上的機率很大。

但統一投顧董事長黎方國指出，長榮權重增加是因為過去一個半月以來，股價從167元漲到203元，市值成長使得權重增加，不一定是00940買進長榮所致。長榮第一季獲利表現優於預期，投信法人著眼於未來投資潛力，就先布局買進長榮等貨櫃航運股，一進一出之間，投信的買賣數量就會被抵銷掉。

目前被多家法人評估，將移出00940成分股，又有投信連續多日賣超的個股包括：世界、統一、鈊象。而在00940中權重比例下降較多的則有鈊象、亞翔、統一、神達、東陽、中磊、佳世達等。

而可能被00940新納入成分股的長榮航，則是吸引外資買盤進駐。其他像是台郡、長榮鋼、台肥、亞泥等，是法人評估00940納入機會高，又有投信資金進駐的個股。

目前新納入00940成分股的個股，呼聲最高的是長榮航，預估比重達到2.6％，現金殖利率約5％以上。另外還包括潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金等。

倫元投顧分析師陳學進指出，高息ETF的換股原則就是殖利率，長榮從去年就開始上漲，近期創下波段新高，萬海和陽明的基期較低，有機會成為未來法人選股的標的。海運的變數在第三季，供過於求的問題沒有解決，可能變成下半年「旺季不旺」。近期長榮股價雖然下跌，但多頭格局仍在，尤其是5月10日的長紅棒是關鍵支撐，不能跌破，否則將影響續航力。