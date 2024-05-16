《美股》焦點股：戴爾、美超微挾AI飆漲；思科報喜勁揚

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●思科周三盤後股價上漲近5%，報52.12美元。該公司盤後公布第三財季（截至4月27日）財報，其營收年減13%，為127億美元，創 下15年來最大跌幅，但優於市場預期的125.3億美元。經調整後每股盈餘為0.88美元，亦優於市場預估的0.82美元。主要業務方面，包含資料中心交換器在內的核心網路業務營收年減27%，為65.2億美元。展望第四財季，思科預估營收介於134億～136億美元，調整後每股盈餘介於0.84～0.86美元，市場預估營收為132.3億美元、每股為0.86美元。

●戴爾（Dell Technologies）周三飆漲11.21%，收在149.16美元，創下歷史收盤新高，並創下3月1日以來最大漲幅。摩根士丹利將戴爾目標價從每股128美元大舉調升至152美元，看好AI伺服器噴發式的需求將給該公司帶來巨大提振，並將戴爾列為首選。今年以來戴爾股價已經大漲1倍，但比起同業美超微（Super Micro Computer Inc）今年來上漲233%，仍然遜色許多。美超微周三大漲15.81%，收在952.36美元。

●散戶寵兒GameStop周三收跌18.9%，打斷本周「咆哮小貓」Keith Gill引爆的一波飆漲。Keith Gill是2021年迷因股狂熱背後的核心人物，日前他在社群媒體平台X上發布疑似「動員令」的圖片。其他迷因股亦隨之下挫，AMC Entertainment下跌20%，Koss Corp收跌19.2%。

●沃爾瑪微跌0.05%，連續第三天收黑，投資人觀望該零售巨頭周四早上發布的季報，以更加了解美國消費者支出的情況。