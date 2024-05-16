《商情》期金連2揚；期銅觸逾2年新高；BDI續跌逾5%；原油止跌回升

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時報-商情早報

1.美通膨降溫，周三紐約期金漲逾1%。

2.LME：05/15期銅收10219.00美元/公噸，漲105.00美元。

3.NYMEX：6月輕質原油漲0.61美元，每桶為78.63美元。

4.西德州原油上漲0.61美元，每桶為80.23美元。

5.05/15BDI運費指數為1889.00。

6.SICOM：天然橡膠6月期貨RSS3上漲0.70美分。

7.NYCE：7月棉花漲0.78美分，每磅為75.41美分。

8.CBOT：7月黃豆粉跌1.6美元，每公噸為371.70美元。

9.05/15TRJ-CRB上漲2.59，為289.97。

10.05/15 SGX 62%鐵礦石報每公噸115.35美元，跌0.70美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美通膨降溫，周三紐約期金漲逾1%；係因美國4月消費者物價漲幅低於市場預期，增加聯準會(Fed)今年降息的可能性，使美元及和10年期公債殖利率雙跌，同步令金價漲近一個月最高；終場收盤報價，6月黃金漲35.00美元，報2394.90美元；7月白銀漲1.03美元；7月鉑金漲25.50美元；6月鈀金漲32.60美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-需求前景提升，期銅觸逾2年新高；因原材料供應有限，以及市場押注該金屬將受益於綠色能源行業蓬勃發展的需求帶動提升，加上美元走軟使得以美元計價的金屬價格更具吸引力，致倫敦(LME)銅價上漲，一度觸及逾兩年以來的新高。終場周三指標期銅上漲105美元；期錫上漲44美元；期鎳上漲414美元；期鋅下跌27.5美元；期鋁上漲47.5美元；期鉛上漲11美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-庫存減少，周三歐美原油期貨止跌回升；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，上周原油庫存減少250萬桶，減幅高於分析師原先預估的50萬桶，係因煉油廠產能利用率提高所致，加上美國聯準會(Fed)有望在9月進行降息，令終場歐美油價止跌回升；美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.61美元，漲幅0.8%，報78.63美元/桶；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.37美元，漲幅0.5%，報82.75美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價疲軟，周三BDI指數續跌逾5%；因巴西遠程礦航線船多貨少、貿易熱度較為低迷，加上南美及澳洲航線表現趨弱、煤炭貨盤減少，令海岬型與巴拿馬型船運價合計減少近2600美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數續跌逾5%；其中最新報價BDI指數下跌104點，收1889點，跌幅5.2%；BCI指數下跌232點，收2699點，跌幅7.9%；BPI指數下跌73點，收作1905點，跌幅3.7%；BSI指數下跌22點，收作1453點，跌幅1.5%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-供應擔憂，周三大阪期膠漲逾一個月新高；隨著各生產國農民預計將重新開始割膠，但受異常溫暖氣候的影響，令分析師研判將對供應面產生衝擊。此外，歐美油價昨收轉揚，對天膠市場提供支撐作用，令終場大阪期膠價漲逾一個月以來新高；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨漲1.2%，報每公斤317.2日圓；新加坡交易所SICOM橡膠6月期貨漲0.8%，報每公斤166.10美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨漲0.8%，收於每噸14430元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨下跌，因全國油籽加工商協會 (NOPA) 報告美國 4 月壓榨量跌至七個月低點後拖累，玉米和小麥期貨也因作物天氣改善和美國年度小麥強勁單產潛力而下跌，分析師指出如果壓榨的大豆減少，那就意味著大豆的供應增加，另外，美國中西部地區天氣乾燥，有利於播種，這給玉米價格帶來壓力，終場7月小麥跌6.75美分， 7月玉米跌5.00美分，7月大豆跌0.1美分，7月黃豆油跌0.16美分，5月黃豆粉跌1.6美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元疲軟，周三ICE棉花期貨回揚；儘管前一日美棉下挫近4%，後因美元指數下跌0.6%，並跌觸餘一個月最低，增加投資人以美元計價的棉花價格更加便宜及吸引力，令期棉止跌反彈逾1%；終場ICE美國交易所2號棉花7月棉漲1.05%，報每磅75.41美分；終場中國鄭州商品期貨5月期棉結算跌0.77%，報每公噸14800人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-拜登新中國關稅影響，鐵礦石續跌；受中國需求季節性下降，對關鍵煉鋼原料的價格造成壓力，以及美國政府表示將對部分中國產品加徵關稅的預期拖累，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫下滑，連續第二個交易日下跌。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.76%，報每噸102.59美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.43%，報每噸859人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)