《通網股》比殺手級應用更有意義！遠傳攜高醫駛「5G救護車」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】遠傳(4904)為高雄市政府消防局打造「5G救護車」，以「5G緊急救護」創新合作機制，整合高雄醫學大學附設中和紀念醫院急重症能量，完整串連事故現場到醫院端，共同打造無縫銜接的急救生態系。遠傳積極將5G導入遠距診療，堪稱比5G「殺手級應用」更有意義！

遠傳企業暨國際事業群副總經理高煥元表示，遠傳深耕智慧醫療領域，早在2019年底即透過「5G遠距診療前瞻計畫」開啟與高醫的合作，以網路取代馬路，透過遠傳5G遠距診療服務，將專科醫療資源送進偏鄉。很榮幸再透過遠傳5G救護車捐贈公益計畫，擴大合作至緊急救護應用，將首輛搭載遠傳5G緊急救護設備之「5G救護車」落地高雄，以實際行動支持消防救護工作，更結合高醫急重症醫療資源，藉由5G低延遲、高解析畫面傳輸，讓急診現場醫師可提供更精準、即時的遠距救護指導，並在後送過程助醫院提前準備，有效提升緊急救護成功率。

遠傳「5G救護車」整合遠傳自行開發的「5G遠距診療平台」及車載攝影機等設備，並由救護員搭配骨傳導抗噪耳機，以第一視角影像與遠端互動連線，即時傳送從事故現場到救護車內患者多角度的高清影像，取代過往遠程指導僅有語音連線，讓遠端的急診室醫師可更精準指導救護人員針對急重症個案的緊急處置。

同時遠傳與高醫也規畫將「5G救護車」資訊串連至高醫全台首創的「外傷緊急救護智能工作站」，整合到院前、後的工作動線與監控，讓急診室端可及早判斷並預先開立院前醫囑、調遣相關人力物力等醫療資源，從「連結」現場、「賦能」救護人員、並進而能「支持」前後線團隊協作，打造從現場到醫院無縫銜接的外傷急救生態。

目前遠傳5G救護車共支援包含台南、台北、澎湖、新竹、雲林、南投、桃園及高雄等八個縣市的緊急救護，高雄市是捐贈公益計畫的第五站；而遠傳5G遠距診療也已服務14個縣市、48個偏鄉，今年將達成15縣市、51個偏鄉。遠傳未來將持續推廣，讓這項比5G「殺手級應用」更有意義的5G「救援者應用」拓展到更多地區。