30年食品機械龍頭參展國際食品展　康碩領先開拓全球市場

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想要用心經營食品事業，如何挑選食品機械設備是致勝的重要關鍵。食品機械設備在食物生產過程中扮演關鍵角色，必須確保安全性並符合衛生條件，同時追求生產效率。如何找到合適的食品機械製造商，成為各餐飲連鎖集團、大型中央餐廚及食品加工廠業者的一大挑戰。

在食品業界研發食品機械設備超過 30 年的康碩食品機械，從客戶的各式需求中也體認到食品機械設備對食物生產線的重要性。

被業界喻為「食品機械女王」的康碩執行長蕭茉家表示，食品機械設備最重視的是安全、穩定與效率。康碩自 1994 年創立後便以「省時、省力、省成本、客製化」為研發產品方向，不斷精進食品機械設備專業知識及技術，產品以蔬果切菜設備、洗菜設備、烘焙設備以及肉品加工設備四大類為主。

康碩具備深厚的產品研發能力，食品機械設備產品皆通過 ISO 9001 國際管理認證、鄧白氏國際企業認證以及歐盟 CE 合格認證，能為客戶提供符合國際標準認證且具備客製化的解決方案。

此外，康碩銷售的食品機械設備至今已經超過 200 萬台，服務過各式各樣的客戶及機台安裝場域，累積多年的豐富經驗，能為客戶提供整廠綜合設備動線的規畫建議，協助客戶將食品生產線的產能最佳化，包括家樂福、秀泰集團、義美食品、聯華食品、諾貝爾奶凍、奕順軒、乾杯集團、金色三麥及海底撈等食品餐飲業知名品牌都是康碩的長期合作夥伴，目前市場版圖也遍及台灣、中國、中南美洲、拉丁美洲和中東等地區。

食品業一年一度的盛事「2024 年台北國際食品加工機械展」將於 6/26 - 6/29 在台北南港展覽館舉行，此次展覽匯聚食品業最新的產業趨勢、技術與產品，將激發與會者對食品的想像力，也是食品機械設備買家採購優良設備的絕佳機會。

康碩食品機械將在南港世貿一館 4 樓 M1433 攤位展出，董事長游建凱、「食品機械女王」執行長蕭茉家誠摯邀請有意採購食品機械設備的廠商一同參與這場食品機械盛事，讓康碩有機會為有需求的與會者提供客製化最佳解決方案，解決其在食品生產線上面臨的各種挑戰。