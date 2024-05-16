《國際產業》台積電亞利桑那廠爆炸 一名工人重傷送醫

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】據亞利桑那州當地媒體報導，位於鳳凰城（Phoenix）北部的台積電工廠在當地時間周三下午發生爆炸，已知有一名工人受到重傷。

在當地時間下午約2時45分，鳳凰城、格倫代爾（Glendale）和Daisy Mountain出動多個消防隊與危險物品小組前往台積電正在建造中的廠區展開救援。

目前可得知的細節極為有限，但鳳凰城消防局官員表示，在該地區發生爆炸後，一名在現場工作的男子因重傷被送往醫院。目前尚未有其他資訊發布。