前往主要內容
工商時報LOGO

《國際產業》台積電亞利桑那廠爆炸 一名工人重傷送醫

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】據亞利桑那州當地媒體報導，位於鳳凰城（Phoenix）北部的台積電工廠在當地時間周三下午發生爆炸，已知有一名工人受到重傷。

在當地時間下午約2時45分，鳳凰城、格倫代爾（Glendale）和Daisy Mountain出動多個消防隊與危險物品小組前往台積電正在建造中的廠區展開救援。

目前可得知的細節極為有限，但鳳凰城消防局官員表示，在該地區發生爆炸後，一名在現場工作的男子因重傷被送往醫院。目前尚未有其他資訊發布。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 長榮大賺為何慘跌？業內揭關鍵原因 蔡明彰加碼3點看好航運後市

  2. 3檔「輝」家軍迎爆炸式成長 1台廠榜上有名

  3. 不再五窮六絕 AI PC帶旺電子股 10檔概念股紅通通

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。