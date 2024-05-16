瑞穗天合國攜手高雄H2O水京棧聯賣 兩人同行二泊四食17,500元起

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為搶攻國旅商機，溫泉度假酒店瑞穗天合國際觀光酒店攜手高雄H2O水京棧國際酒店，即日起至12月30日推出客房聯賣優惠，兩人同行17,500元起，價格包含入住兩家酒店的早餐、晚餐，無限暢玩瑞穗天合國際觀光酒店內的金色水樂園、跑跑甩尾車等各式水陸設施，以及H2O水京棧國際酒店的高空透明泳池，一次樂遊瑞穗加高雄，深度探索兩地風情。

此次兩家酒店攜手推出的聯賣優惠，平日雙人入住17,500元＋10％，如欲於旺日、假日或連續假日入住，需依各酒店定義加價，也可額外加人加價，優惠不需連續住宿，使用上更為靈活便利，讓旅客可自由安排瑞穗和高雄之旅。兩人如第一晚入住瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房，提供芳泉百匯早餐、晚餐及免費暢玩館內多樣遊樂設施，在客房內享受瑞穗黃金湯洗禮，放鬆享受出遊度假時光，如支付第三位成人加人費用每人每晚3,500元＋10％起，可享升等至城堡溫馨家庭房，升級寬敞的度假空間，入住後即贈H2O水京棧國際酒店平日雙人住宿券，再規劃到港都來趟美食之旅。

如第一晚選擇先至高雄入住H2O水京棧國際酒店的豪華景觀客房，除了提供Ripple西餐廳的早餐和晚餐，入住期間免費享用一次京棧會館VIP Lounge的各式點心、紅白酒、進口飲品等，頂樓的露天透明泳池也是旅人必推打卡景點，夜晚更搖身一變成為露天泳池酒吧，在都會區享受時尚度假氛圍，入住後即贈瑞穗天合國際觀光酒店平日雙人住宿券，從港都玩到縱谷平原，體驗不同城鄉風情。

位於花東縱谷平原的瑞穗天合國際觀光酒店，以享溫泉、遊莊園為飯店主軸，全館客房、戶外提供瑞穗特有的黃金湯，酒店榮獲交通部觀光署二度評鑑為卓越五星，占地兩萬坪結合溫泉、多元戲水遊樂設施，更因南歐城堡外型而擁有台版迪士尼的美譽，豐富的水陸遊憩設施包含跑跑甩尾車、旋轉木馬、兒童超跑俱樂部……等，更規劃了占地2,300坪、室內戶外108池的金色水樂園，提供旋轉滑水道、飄飄河、氣泡按摩床、兒童戲水區等消暑設施，是近年來最夯的度假首選。

位於高雄都會精華區的H2O水京棧國際酒店，鄰近高雄各大商業區和觀光景點，交通便捷外，更運用頂級豪華的建材營造時尚氛圍，且提供細緻入微的五感服務，其中高鐵專人接駁服務將於每位貴賓搭乘的高鐵車廂外等候及接待，使貴賓感受賓至如歸，打造溫馨的第二個家及舒適辦公室的住宿「心」體驗，也被譽為最多藝人指定住宿酒店。