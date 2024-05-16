雲端發票獎金 每期增至11.17億

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財政部北區國稅局表示，為鼓勵民眾使用載具索取雲端發票，今年3-12月期各期增開雲端發票專屬獎500元獎30萬組，每期組數由165萬組增加至195萬組，再加上100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組及800元獎10萬組，每期雲端發票專屬獎總獎金高達11.17億元。

財政部電子發票整合服務平台（下稱大平台）提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶，民眾不用擔心錯過財神，讓中獎獎金飛走。

財政部統一發票兌獎App也提供已歸戶之雲端發票所有獎別線上即時領取中獎獎金的服務，至未完成歸戶之雲端發票，可至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯，透過兌獎App拍照功能拍攝中獎發票證明聯並上傳，兌領五獎、六獎及雲端發票專屬百元獎，除了享有即時領獎的好處，中獎獎金可直接入帳，免貼印花稅票，省下兌獎時間，也可避免因逾期無法兌領中獎獎金。

北區國稅局呼籲，民眾購物消費請多利用載具索取雲端發票，並透過大平台或兌獎App進行各式載具歸戶至手機條碼及兌領獎，可享有雲端發票專屬獎對獎權益，也避免中獎紙本發票毀損及遺失風險，從消費索取發票到中獎發票兌領獎金全程無紙化，一起環保愛地球。